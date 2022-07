Cantor apresenta show 'Sinal Aberto' no Largo de São Benedito

Hoje (12), o cantor Marcos Salgado apresenta o show "Sinal Aberto", no Largo de São Benedito, em Bragança, nordeste paraense. Com a apresentação, o artista inicia a temporada de verão, em Bragança.

"Sinal Aberto" reúne canções da MPB, clássicos do pop nacional e internacional e bossa nova, além de releituras de bregas marcantes, em formato de voz, violão de aço, violão de nylon e percussão.

“As expectativas para o novo show são as melhores, pois, nele apresentarei canções que têm um significado muito especial para mim. Gosto de cantar o que expressa os meus sentimentos. Neste repertório, há algumas canções que eu já cantei e outras que estarei apresentado pela primeira vez. Mas todas são canções muito fortes, muito significativas”, contou.

Marcos Salgado tem na sua apresentação um repertório bastante variado, em que aborda temas cotidianos, ressaltando a importância do combate às desigualdades entre as pessoas. O "Sinal Aberto" é um grito em defesa das minorias, que enfrentam preconceitos no Brasil.

“O nome do show ‘Sinal Aberto’ representa um grito de liberdade para todas opressões desse mundo, que tanto precisa de amor e acolhimento. O meu sinal está livre, aberto para o amor entre as pessoas, sem preconceitos, sem divisões de classes, credo ou raça”, explicou o cantor.

Como Marcos falou, no show serão apresentadas algumas canções serão cantadas pela primeira vez e o lançamento delas será no show de hoje. O artista tem algumas composições na sua carreira.

O tenor Marco Salgado é do canto popular. Ele nasceu em Bragança, porém soma apresentações em diversas casas noturnas de Belém. Ele já participou do "A voz da noite", reality que reuniu vários nomes da música do Estado. Na ocasião, ele se classificou como semifinalista.

“Me descobri cantor ainda criança, quando participava do Coral da Igreja Presbiteriana de Bragança, prática que mantive até a vida adulta. Estreei como profissional, em setembro de 2020, com um show à base de clássicos da música americana, experiência que me abriu as portas para outros trabalhos. Depois realizei o show ‘Coisa Mais Linda’, reunindo o fino da bossa-nova, em versões de voz, violão e piano”, contou.

O reality "A Voz da Noite" veio na virada de 2021 para 2022. Nos últimos meses, Marco Salgado trabalhou na produção do show que será apresentado hoje, o ‘Sinal Aberto’.

“Meus planos é levar primeiramente o show ‘Sinal Aberto’ para ser apresentado em Belém. Porém, também estou trabalhando na produção de um tributo a uma grande diva da MPB, em parceria com a minha amiga Gigi Furtado, grande cantora paraense, pra ser apresentado em Belém, mas, acho que agora não é hora de revelar mais detalhes sobre a futura produção. Quando estiver mais próximo, a gente divulga tudo”, antecipou.

Agende-se

Show "Sinal Aberto" de Marcos Salgado

Data: hoje, 12

Hora: às 21h,

Local: Largo de São Benedito, em Bragança, nordeste paraense