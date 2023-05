Caio Furto lança primeiro single nas plataformas digitais

O paraense Caio Furto liberou em todas as plataformas digitais via Imusician, o seu primeiro single de trabalho: “Meu bem”. A faixa é autoral e é de composição do próprio artista.

“Eu procurava escrever, de cara, um refrão melódico e dançante. Peguei o teclado, toquei um lá menor e já me veio um reggaeton na cabeça. Comecei a tentar relatar um encontro ao acaso, sem amarrar isso a um futuro ou a um ‘depois’, mas que fosse vivenciado com toda intensidade que aquele momento pedia. Tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com Meu Bem.” destaca Caio.

Nascido em Belém, ele é cantor, compositor e multi- instrumentista. Com influências musicais do pop e música latina, Caio faz parte das bandas Os Leones, The Moro e EmoVive. Mas as experiências são para além dos vocais, por exemplo, ela é músico tecladista e solta a voz em alguns momentos.

“Eu sempre tive certeza que queria uma carreira solo, principalmente quando, em 2013, sem esperar, fui selecionado para uma audição no The Voice Brasil. De lá para cá, fui aprendendo cada vez mais sobre canto e performance, perdendo o medo, ganhando experiência. As mais diversas bandas que fiz parte tiveram papel primordial nisso, e hoje eu tive condições de investir nesse, que é o primeiro passo de um caminho que pretendo ver onde leva”, avalia.

VEJA MAIS

Caio acredita que com “Meu Bem” sua carreira irá dar uma grande virada de chave, fazendo com que o público conheça o seu lado compositor e cantor.

Desde os 10 anos, o artista mostra a sua afinidade com a música, quando começou a tocar teclado. Se tornou um grande músico, fazendo parte de bandas influentes na cidade, mas, sentiu que precisava se dedicar mais, não apenas aos instrumentos, mas sim às composições e ao próprio vocal.

"Meu Bem” conta com a produção musical do Fonse, coprodução do Vitor Zero, mixagem pela Karen Avilla e masterização pelo Yago Marques.

“Já foi mais difícil produzir música aqui, mas hoje temos cada vez mais pessoas e estúdios que se dedicam à produção musical, o que deu opções mais acessíveis para os artistas que querem começar uma carreira. Agora, isso ainda exige um investimento, não só na produção musical, como na divulgação e marketing da campanha que você quer criar, isso é primordial para o lançamento de um produto (música)”, finaliza.