Conhecido por festas com Ronaldinho, Romário, Neymar e Gabigol, cantor se prepara para lançamentos

Completando 15 anos de carreira, Jorginho Faria é conhecido por embalar as festas de famosos, como: Ronaldinho Gaúcho, Neymar Jr. e Gabigol. O artista que nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criado em Brasília, já dividiu palco artistas renomados.

Anitta, Thiago Martins, Thiaguinho, Bruno (Sorriso Maroto), Mumuzinho, Dilsinho, Ferrugem, Belo, L7, Xamã e Ludmilla,são alguns dos nomes que entram na lista.

Apesar de ser considerado cantor de pagode, seu repertório abrange diversos gêneros musicais como sertanejo e axé pop. Jorginho tem dois EP’s já lançados “Nada além de tudo”, com produção Suel e Allan Lima e “O Pagode Que a Vida Me Deu”, com produção Prateado.

Além disso, o cantor tem sucessos conhecidos do público: “Deus Me Livre Mas Quem Me Dera”, “Deixa Rolar”, “Na hora Da Raiva”, “Verdade ou Consequência (feat. Di Propósito)”, sendo essa última sua música de trabalho.

Para esse ano, o artista se prepara para lançar seu DVD e um disco com todos os gêneros que o influenciaram musicalmente, além de querer fazer parte de algum projeto na TV e/ou teatro.

Confira a entrevista exclusiva do artista para o Grupo Liberal:

Você já cantou com vários artistas renomados no mercado, tem alguma história engraçada que aconteceu? Algum perrengue?

JF: Perrengue graças a Deus não. Engraçada foi a primeira vez que dividi o palco com a Anitta, era uma roda de pagode e me perguntaram se tava tudo bem pra eu subir. Eu obviamente falei que estava mais por dentro eu tava gelado! No final tudo fluiu, graças a Deus

Vários jogadores como o Romário, Neymar Jr. te chamaram para cantar em festas privadas. Como surgiu o primeiro convite?

JF: Do Romario foi através do Romarinho (filho dele). Ele é um dos meus melhores amigos e foi um dos incentivadores pra que eu largasse tudo em Brasília e viesse pro Rio. Na casa do Neymar foi através de um amigo nosso em comum, Biel Maciel.

Podemos esperar um EP seu autoral ainda esse ano?

JF:Sim. Vai acontecer! As músicas estão gravadas

Quando pretende vir a Belém para show?

JF: Tenho alguns conhecidos aí e sei que o pagode é forte. “Hadbala” que inclusive foi participante do BBB é muito meu amigo e sempre me faz o convite. Espero em breve receber o convite de algum contratante daí pra fazermos essa festa juntos.

Qual música não pode sair do seu repertório? Aquela que é aclamada pelo seu público.

JF: Eu acho que as antigas do Sorriso Maroto, o pagode retrô em si e algumas da era “churrasquinho do menos é mais” não podem faltar.

Tem algum artista que você goste e ainda não dividiu o palco?

JF: Cite. Vários! Saulo Fernandes, Luan Santana, Tierry, Pericles, Gusttavo Lima, Tomate, dentre outros