Cacau Novais canta Elizeth Cardoso em show inédito

Elizeth Cardoso, uma das maiores intérpretes da música brasileira, conhecida como “A Divina”, completou um século em 2020, ano do início da pandemia. A artista ganha homenagem da cantora paraense Cacau Novais, na próxima quarta-feira, 12, com o show “Canção do amor demais”, no Teatro Experimental Waldemar Henrique, às 20h. O repertório estará recheado de sucessos marcados pela voz da estrela carioca, falecida em 1990.

“A ideia de cantar as canções de Elizeth Cardoso foi do Cláudio Didimano, que faz a direção artística do show. A gente começou a planejar isso durante a quarentena. A gente não pôde executar antes por conta da pandemia. Agora a gente vai conseguir por em prática essa ideia”, comemora Cacau Novais.

O público pode esperar reviver os grandes sucessos de Elizeth Cardoso, de vários gêneros musicais, incluindo composições de Vinicius de Moraes, Pixinguinha, Baden Powell e outros, incluindo as bossas novas “Manhã de carnaval” (Luís Bonfá e Antônio Maria) e “Consolação” (Baden e Vinicius) e os chorinhos como “Lamento” (Pixinguinha e Vinicius) e “Carinhoso” (Pixinguinha e João de Barro).

O show terá as participações especiais de Adamor do Bandolim e da dançarina Danielle Ramos. Cacau será acompanhada no palco pelo pianista Tynnoko Costa, que assina a direção musical da apresentação, além do baixista Mário Jorge e do baterista Charles Matos.

“Tem artistas que ultrapassam o tempo e a Elizeth Cardoso é uma delas. Acredito que ela tem fãs de várias faixas-etárias, de pessoas que acompanharam a carreira dela e também de pessoas que cresceram ouvindo as músicas dela em casa através de pais e avós que apreciavam o trabalho dela. A Elizeth gravou uma gama variada de estilos musicais, que agradam a vários públicos”, avalia Cacau Novais.

“Muita gente comenta sobre o quanto ela era uma grande artista. Além do talento, o jeito dela cantar era maravilhoso. Ela cantou músicas que já tinha sido cantadas por outas pessoas, clássicos da MPB, que ela gravou de forma única que é lembrada até hoje”, destaca a intérprete paraense.

Carreira e projetos

Cacau Novais estudou Canto Lírico no Conservatório Carlos Gomes e participou de óperas em Belém, como o musical Ópera Profano (2010), Sophisticated Lady (2005), além de apresentações na Dinamarca em 2012, enquanto esteve em temporada no país. De volta a Belém, ela tem realizado shows de ritmos latinos, em espanhol, e de jazz, em inglês, inclusive, com repertório de Ella Fitzgerald, além de grandes nomes da MPB, como Elis Regina.

Atualmente, a artista tem dedicado mais tempo ao projeto de aulas de canto intitulado ‘Voz e Criação’. Ela promove vivências com os alunos, nas quais compartilha técnica do canto, criação, exercícios de respiração, colocação da voz e aspectos de música como ritmo, melodia e outros. “É um projeto que pretendo ampliar e trazer mais pessoas para cantar junto”.

Agende-se:

Cacau Novais apresenta o show “Canção do amor demais”

Dia: Quarta-feira, 12

Hora: 20h

Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique (Av. Presidente Vargas, Praça da República, s/n)

Ingressos no Sympla e na bileteria a partir das 18h do dia do show.

Informações: (91) 98459-3919