Cacau Novais apresenta show com jazz e MPB

A cantora Cacau Novais estreia o show “Canto Pra Sentir” com o repertório de grandes nomes femininos da música popular brasileira e do jazz americano: Gal Costa, Elis Regina, Elizeth Cardoso, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. Será nesta sexta-feira, 13, a partir das 21h, na Casa do Fauno. A apresentação de voz e piano será compartilhada com Tinoco Costa. Ainda, haverá a participação especial do cantor Léo Menezes.

A vontade de reunir lindas canções conhecidas em vozes femininas foi ao acaso. Cacau decidiu repetir trechos de shows que já realizou com faixas de Ella Fitzgerald (1917-1996) e Elis (1945-1982) e agregar a alguns sucessos eternizados por Elizeth (1920-1990), que será alvo do seu próximo show em tributo, previsto para este semestre.

“Canto Pra sentir” teve as canções completadas com a ideia de uma breve homenagem à Gal Costa (1945-2022), recém-falecida, assim como uma reafirmação da artista paraense à paixão pelo jazz com a escolha de Sarah Vaughan (1924-1990) para completar o setlist.

“Eu queria juntar algumas coisas de shows que eu já tinha apresentado, fazendo um único show. No final, quando recebi, estava cantando só mulheres”, conta. “O meu repertório é voltado para os grandes clássicos, tanto da música brasileira, quanto da música internacional, coisas mais antigas mesmo”.

Nesse show de voz e piano, Cacau Novais repete a parceria já realizada no show em tributo a Elis, com Tinoco Costa. Ele também assina a direção musical desse novo espetáculo.

“Ele é um músico muito experiente e talentoso, inclusive, ele viveu fora de Belém um período e tocou com grandes nomes da música popular brasileira, inclusive, tocou com a Elizeth Cardoso. É sempre uma honra e uma responsabilidade cantar com ele, além de divertido”, destaca a artista.

Já a participação de Léo Menezes se dará com apresentação solo e também em duo com Cacau Novais, como na canção “Bolero de Satã”, sucesso lançado em 1979 por Elis Regina e Cauby Peixoto.

Projetos

“Há algum tempo tenho tido vontade de apresentar um show só com repertório da Elizeth Cardoso. Ela apresenta músicas muito bonitas da música popular brasileira. Elizeth já trabalhou com Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Jacó do bandolim e outros, era chamada de ‘Divina’ justamente por ser uma cantora grandiosa da época dela”, destaca.

Além do futuro show, Cacau Novais planeja voltar a dar aulas de canto e preparação vocal para cantores e profissionais da voz, assim como fazer trabalhos de direção para outros artistas e espetáculos.

Agende-se:

Show “Canto para Sentir”, de Cacau Novais

Dia: Sexta-feira, 13

Hora: 21h

Local: Casa do Fauno (Rua Aristides Lobo, 1061, Reduto)

Ingressos antecipados a R$25 e reservas de mesa pelo telefone (91) 98838-1808