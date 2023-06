Cabelinho, Djonga, Poze e Maneva se apresentam hoje no Amazon Music Festival

Hoje, 10, é o segundo dia do Amazon Music Festival. Se apresentam, a partir das 21h, no estacionamento do Mangueirão: Cabelinho, Djonga, Poze e Maneva.

Cabelinho é um dos artistas mais badalados da atualidade. No ar com a novela ‘Vai na Fé’, da Rede Globo, ele atua ao lado da namorada Bella Campos e os fãs estão enlouquecidos com o casal na trama e na vida real.

VEJA MAIS

O artista segue trabalhando o “Little Love Deluxe”, álbum que veio após o sucesso do projeto “Love Song”. Neste trabalho, Cabelinho se entregou ao amor, em seu sentido literal, e colocou até um áudio de Bella em "Preta rara". Na canção, Cabelinho pergunta para a amada: "Você me ama?". "Eu te amo", respondeu Bella. "Muito ou pouco?", diverte-se o cantor. "Muito", reforça a atriz.

Cabelinho chegou a dizer que está em um momento da sua vida que deseja falar sobre amor ao ter encontrado uma pessoa especial que entende suas lutas e quer mostrar esse sentimento para todos.

Djonga é um dos artistas mais influentes da atualidade. O rapper, escritor e compositor brasileiro chama atenção para os problemas sociais com duras críticas encontradas na sua música. No relatório da Crowley, que faz o ranking semanal das músicas mais executadas nas rádios do país, Djonga aparece como o quarto artista mais tocado do Brasil no cenário da black music, em abril, além disso, ele está como o primeiro dentre os rappers neste ranking com a faixa “Penumbra”.

“É uma música que fala sobre aquele momento em que a relação está em xeque. A faixa traz uma abordagem mais madura sobre as relações entre duas pessoas, quando as palavras e as ações de um pra com o outro não são mais compreendidas. É aquilo, ou o casal passa uma evolução e um amadurecimento na relação ou acaba tudo de uma vez. Essa intensidade pode ser terrível ou maravilhosa”, disse o artista.

Um homem de polêmicas, este é o Poze. O cantor de funk, reúne quase quatro milhões de plays em “Desabafo”, “Me Sinto Abençoado” e “Vida Louca”. Está não é a primeira vez dele em Belém, mas é a sua estreia em um festival local. Além de um artista da música, Poze também estampa volta e meia as páginas de fofocas que abordam a sua vida pessoal.

A banda Maneva chega em Belém logo após gravar o novo DVD. No último dia 08, a banda gravou "Tudo Vira Reggae Ao Vivo", no Parque Villa Lobos, em São Paulo. O projeto contou com as participações especiais de Juliette, Marcelo Falcão, Toni Garrido, Felipe Araújo, Carlinhos Brown, Gabriel O Pensador e Ana Gabriela.

Agende-se

Amazon Music Festival

Atrações: Djonga, Cabelinho, Poze e Maneva

Data: hoje, 10

Hora: 21h

Local: estacionamento do Mangueirão