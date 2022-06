Djonga viraliza ao simular 'fogo em racista' durante show

Djonga ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais neste domingo, 19, devido à repercussão da apresentação que fez na véspera, durante o festival Cena 2K22, em São Paulo. No palco, houve a encenação de um homem com o corpo em chamas em referência à música autoral "Olho de Tigre", que menciona “fogo nos racistas”.

Os vídeos do show que circulam na internet mostram um homem que percorre o palco com o fogo em chamas, enquanto Djonga está cantando ali próximo. O performer deixa pequenos rastros de labaredas pelo chão e salta para fora do palco e um terceiro homem surge com um extintor de incêndio para apagar o fogo sobre o artista e também sobre os resquícios de chama que ficaram pelo palco.

A referência à violência rendeu elogios, como do ator e ex-BBB Douglas Silva e do cantor Lucas Lucco, que comentaram no post do rapper com emojis de fogo negro. Já o ator Raphael Logam escreveu: "Tu é f*da".

Vários rappers também elogiaram, como o paraense Cronixta, que classificou a performance como "estouro", e o famoso Major RD escreveu: "Bom e novo. Isso que importa". Entre os outros artistas que comentaram está o beatmaker Coyote Beatz, que escreveu: "Bora que tem outro".

Confira mais fotos do show postadas pelo cantor: