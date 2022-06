Bianca, cantora de 'Tudo no Sigilo', tem nova canção que já é sucesso no TikTok

Para quem achava que Bianca ia ser a menina de uma música só, se enganou. Dois anos depois do hit icônico, “Tudo no Sigilo”, a artista que recentemente se desligou da gravadora Sony Music, onde teve uma passagem muito importante para sua carreira, lançando músicas com gente importante do mercado, se apresentando no Prêmio Multishow e estabelecendo sua carreira como artista num todo, é a voz feminina que entoa o refrão mais repetido ultimamente: “Ai Preto”. O single lançado à convite e em parceria do rapper L7nnon e do DJ Biel do Furduncinho, é o novo hit da cantora e do Brasil.

VEJA MAIS

Além dos números incríveis e crescentes que vem alcançando nas plataformas digitais, no Youtube e nas redes sociais, “Ai Preto” também já está na boca da galera nos shows por onde Bianca passa.

“É muito incrível poder ver a galera cantando a música de forma ensurdecedora nos shows. Por causa da pandemia e a quarentena eu não pude sentir isso de forma tão intensa com a 'Tudo no Sigilo', mas com 'Ai Preto' está sendo emocionante. Deus é muito bom mesmo”, comemora a jovem cantora que largou tudo em Campos dos Goytacazes, sua cidade natal no Rio de Janeiro, para tentar a vida na música.

A canção também está fazendo famosos entrarem na dancinha. Pocah, Paulo André, Yasmin Brunet e Gabily são apenas algumas das centenas de pessoas que se jogaram na trend.