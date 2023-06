Banda Sayonara lança regravação e disponibiliza nas plataformas digitais

No dia 12 de junho é celebrado o Dia dos Namorados, mas a data também ficará marcada para a banda Sayonara. O grupo, que se prepara para as comemorações de mais um ano de carreira, lança o single "Mais que Paixão” em todas as plataformas digitais. A música é uma regravação, composta por Nilk Oliveira e Jr Neves, com participação de Rodrigo Camarão na produção musical e direção artística de Lucinnha Bastos.

"Esse novo trabalho é uma música que fala de amor, como a banda Sayonara gosta de gravar. Ela vem muito dançante e alegre, carregada no estilo calypso, então está superbacana mesmo, do jeito que o paraense gosta, e a expectativa é a de que as pessoas vão curtir muito", ressalta Lucinnha Bastos.

"Mais que Paixão" é uma regravação da Banda Luciano Jr Trio. Mas agora ela ganha uma nova roupagem, ritmos evolventes e dançantes, além de vir acompanhada de um lançamento também no YouTube. A canção estará disponível no canal da banda, que posteriormente irá ganhar um videoclipe.

“Essa música foi gravada há muitos anos pelo meu irmão, quando ele tinha o Luciano Júnior Trio. A gente gosta muito dela, que ficou assim na cabeça! Passado todos esses anos, agora que eu estou a frente da banda, começamos a ver a questão da gravação do EP, e nós queríamos o start em uma música logo. Fiquei pensando e as pessoas diziam: ‘podem regravar alguma coisa antiga que fez sucesso’. Lembrei dessa música e falei: ‘pronto, então eu vou regravar aquela e acho que as pessoas vão relembrar’. Essa música é super importante para a banda, para minha família, para o meu pai, minha mãe e foi gravado pelo meu irmão, acho que seria uma homenagem também pra ele”, disse Lucinha.

A banda Sayonara soma mais de seis décadas no mercado musical, nascendo na década de 60. O nome foi escolhidos coletivamente durante um ensaio que os músicos da primeira geração. Atualmente o grupo é composto por: mação da banda, que atualmente é composta por: Zé Maria nos teclados; Ricardo Ramos no vocal e contrabaixo; Leandro Casseb no vocal e guitarra; Guilherme Câmara na bateria; Billa Boy na percussão, Beto Costa no sax e Tina Mel nos vocais. E tem a direção artística feira por Lucinnha Bastos.

Depois de seis décadas de atuação, vários DVDs , mais de 20 discos gravados e diversos sucessos, sempre muito atuais dentre as diversas gerações, agora a banda Sayonara foca nas novidades e produção musical. “Esse lançamento promete ficar no gosto musical do povo do Pará, pois foi feita e pensada para eles, para a diversão e o entretenimento do público amante da cultura regional”, conclui Lucinnha.

A banda Sayonara é conhecida por seus grandes sucessos, que marcaram as gerações, mas também seguem em alta até hoje, como: “Quem Não Te Quer Sou Eu”, “Desejos”, “Volta Meu Amor”, “Declaração de Amor”, “Tarde Demais”, “Meu Amor é Todo Seu”, “La Cumbia Sensual”, dentro outros