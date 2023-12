Banda GeoRocks comemora 12 anos de carreira

Hoje (07), véspera do feriado em comemoração ao Dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a banda paraense GeoRocks comemora 12 anos de estrada musical, a partir das 21 horas, na Sunrise Lounge Bar.

No ano passado, a comemoração foi realizada em Ananindeua, mas este ano veio para Belém, fazendo uma grande confraternização entre a banda e os amantes do rock 'n' roll.

Com mais de sete horas de festa, Luciano Lima (vocais), Didio Reis (guitarra), Alessandro Monteiro (contra baixo), Chris Santos (teclados) e Fofão (bateria), preparam uma noite inesquecível para quem gosta de rock 'n' roll, misturando os clássicos do ritmo e novidades também. Além disso, eles chegam com um repertório cheio de sucesso.

Atualmente, a banda se consagrou no cenário paraense e tem uma agenda de shows lotada.

“O show está sendo preparado com muito capricho e vamos tocar canções inéditas em nosso repertório que vai do rock ao pop, inclusive midback. Prometemos um show dançante e com muita emoção aos nossos convidados”, disse Luciano.

E por falar em convidados, a GeoRocks chamou uma constelação de artistas para comemorar essa data especial. Participam da festa: Félix Robatto, Bela Portugal (The Voice Brasil), Aline Alves, Edu Souza, Sistrinity e os DJs Cocino e Barone.

Além da apresentação principal da banda GeoRocks, a banda Sayonara também fará seu show completo.

“Essa comemoração é um presente depois de mais um ano de muito trabalho, muitas conquistas para banda e a gente sempre está evoluindo. Percebemos que a cada temporada que a gente faz os nossos fãs estão cada vez mais firmes com a gente, aumentamos os seguidores e eles sempre querem novidades. Então, a gente sempre dá o nosso melhor para produzir coisas de excelência. A gente trabalha duro! Esse ano de 2024, queremos gravar o nosso DVD e gravar coisa autoral. A gente tem muitas ideias legais, mas a gente tem que parar para fazer isso”, antecipa Luciano.

Outra novidade, é que a banda paraense GeoRocks tem realizado muitos shows por todo o Pará, mas a pretensão para o próximo ano é estender a agenda com uma turnê nacional. Além disso, o vocalista antecipa algumas datas que terão festas especiais, como o Dia dos Namorados, e também terá a festa temática Só 80.

“Nesses 12 anos estamos em uma crescente. Uma evolução muito grande da equipe, agora mais madura, muito sólida. A gente se entende muito bem no palco, o nosso clima é muito bom e a gente procura sempre se divertir, é o que eu falo para os meninos, que se a gente se diverte, a gente consegue passar para o nosso público essa energia”, finaliza Luciano.

Agende-se

Aniversário GeoRocks

Data: hoje, 07

Hora: 21h

Local: Sunrise Lounge Bar - R. Municipalidade, 488 - Centro, Belém - PA,