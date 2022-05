Backstreet Boys: confira as cidades e as datas da turnê no Brasil

Após dois anos, o grupo Backstreet Boys retornam, em 2023, ao Brasil. Os cantores anunciaram, nesta segunda-feira (23), agenda de shows, com a turnê "DNA World Tour no Brasil". Serão quatro apresentações. As informações são do Gshow. Veja os detalhes.

Onde será a turnê Backstreet Boys em 2023, pelo Brasil?

Ao todo, o grupo confirmou quatro shows. São eles:

25 de janeiro – Curitiba

– Curitiba 27 de janeiro – São Paulo

– São Paulo 28 de janeiro – São Paulo

São Paulo 29 de janeiro – Belo Horizonte

Onde comprar os ingressos para o show do Backstreet Boys, no Brasil?

A venda de ingressos inicia no dia 27 de maio, das 10h – pela internet – e às 11h nas bilheterias oficiais.

Relembre as últimas passagens do Backstreet Boys no Brasil

AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson e Brian Littrell estiveram no país, em 2020. Na época, todos os ingressos foram esgotados. A banda também lançou o primeiro episódio da série documental "Making Of The DNA Tour", em que os fãs assistem aos integrantes se preparando para a turnê mundial.

Em maio de 2019, os Backstreet Boys deram início à "The DNA World Tour" - a maior turnê do grupo em 18 anos. A "DNA World Tour" esgotou os palcos em toda a América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.