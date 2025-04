Ávine Vinny fala sobre carreira, vivências no Pará e novidades em entrevista exclusiva

O dono do hit “Coração Cachorro”, Ávine Vinny, trouxe novidades em uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal. O cantor cearense, que também tem raízes paraenses, compartilhou sua história, marcada por momentos vividos no bairro Jurunas, em Belém, e pela paixão pela cultura local.

“Tenho um carinho imenso pelo Pará. Para quem não sabe, toda a minha família por parte de mãe é paraense, e eu passava as férias de dezembro e janeiro no Estado, no bairro do Jurunas. Tenho um grande respeito pela cultura paraense e conheço bem a música local. Para mim, é incrível quando estou aí fazendo show e vejo o público cantando minhas canções do começo ao fim, conhecendo meu repertório”, comenta o cantor.

Natural de Sobral, no interior do Ceará, Ávine iniciou sua carreira musical cantando na igreja e, em 2009, começou no mundo do "forronejo". Desde 2016, segue em carreira solo, e no Pará construiu uma base sólida de fãs, sem deixar de aproveitar a gastronomia e as belezas naturais do Estado.

“Que me desculpem os açaís do resto do Brasil, mas sempre costumo dizer que o original é o do Pará. Não adianta, sou viciado no açaí de lá! Confesso que, no meu dia a dia, quando viajo, não tomo açaí em casa ou em outros lugares. Eu me acostumei ao açaí do Pará. Durante minha infância e adolescência, sempre estive por aí, e quando volto para fazer show, aproveito para visitar minha família”, explica Ávine.

Essa conexão com o Pará faz com que o artista adote uma rotina diferente quando tem shows no Estado, preferindo ficar na casa de familiares e aproveitar os momentos de folga de forma mais intimista.

“Quando estou no Pará, aproveito para rever minha família, passear pelas praias e matar a saudade. Fico muito feliz quando faço show e vejo as pessoas cantando meu repertório inteiro e me acompanhando nas redes sociais. Me sinto em casa”, acrescenta.

Em sua carreira solo, Ávine Vinny conquistou diversos hits, como “Anota Aí”, “Maturidade”, “Missão Cumprida”, “Eu Tô Limpando Você Da Minha Vida” e, claro, o inesquecível “Coração Cachorro”, que é um sample da música “Same Mistake”, de James Blunt.

“Minha história com a carreira solo tem muito da Vybbe, minha produtora. Cada música que lançamos foi uma escadinha nesses 10 anos. Começamos com ‘Eu Tô Limpando Você Da Minha Vida’ com a Solange, depois vieram ‘Whisky, Cigarro e Violão’ e ‘Então Vai’, muito queridos pelo público do Pará. Foi aí que começamos a firmar nossa carreira. Quando lançamos ‘Maturidade’, rodamos o Brasil, fizemos muitos shows no Pará, e depois veio ‘Coração Cachorro’, que foi um hit internacional e consolidou minha carreira”, relembra Ávine.

Agora, Ávine Vinny apresenta seu EP "Quebra Cabeça - Vol. 1", um compilado de cinco faixas, sendo duas inéditas e três sucessos já lançados no projeto audiovisual "Quebra Cabeça". As faixas inéditas “Terapia” e “Ei, Amor” prometem trazer ainda mais envolvimento ao repertório de Ávine, que continua inovando dentro do forronejo.

“Gravamos esse EP em Recife, em 2024, e estamos lançando as músicas aos poucos este ano. O ‘Quebra Cabeça’ envolve vários estilos e ritmos musicais, juntamos tudo e fizemos esse projeto. Por isso o nome. Estamos liberando uma parte do projeto por mês, e agora chega essa nova etapa com mais algumas canções”, explica o cantor.

Embora o forronejo seja sua marca registrada, Ávine Vinny se aventurou em outros ritmos no "Quebra Cabeça". O projeto conta com participações especiais em diversos estilos. “Gravamos um pagode com o Di Propósito, sei que o paraense adora um pagodinho. Também gravamos um brega de Recife com a Rafaela Santos, e sei que o Pará tem um brega muito forte! Tem ainda a participação do Grelo em um trap piseiro. São vários ritmos, mas todos em conexão com o forró”, revela.

Com tantos ritmos diferentes e colaborações, Ávine Vinny já planeja novos projetos e sonhos para sua carreira: “Conheço muito a música paraense e as cantoras que fazem sucesso no Brasil. Tenho vontade de fazer gravações com artistas paraenses, e estamos trabalhando para o próximo projeto, que com certeza terá uma voz feminina paraense nele”.