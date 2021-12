Após remoção de bala e olho esquerdo, DJ Maluquinho segue estável

Neste sábado, 25, dia de Natal, as notícias sobre o estado de Saúde do DJ Maluquinho são as melhores. O músico recebeu um tiro após tentativa de assalto em Macapá, no Amapá. De acordo com a sua esposa, Marcella Bacellar, que usa as redes sociais do artista para atualizar os internautas, ele acordou bem, conversou, comeu e está medicado.

“Não ficou com nenhuma sequela cerebral”, adiantou a mulher.

Na cirurgia à qual DJ Maluquinho foi submetido nesta quinta-feira, 23, ocorreu a retirada do projetil que estava preso na cabeça dele, entre o olho e a orelha. Em decorrência da lesão, foi necessária a remoção do olho esquerdo.

Marcella disse ainda que uma campanha está sendo realizada para custear o tratamento do DJ Maluquinho.