DJ Maluquinho é baleado no olho durante assalto em Macapá e pode perder a visão

O artista DJ Maluqinho, conhecido em todo o Norte do País pelo estilo brega melody, foi baleado no olho durante assalto na noite de quinta-feira (23) na Zona Sul de Macapá. Ele havia saído de casa para ir a um mercado quando teria sido surpreendido pelo criminoso e atingido no rosto dentro do carro que conduzia. Segundo informações do G1 Amapá, Marcos Nazareno Coelho Pinto, de 43 anos, está com a bala alojada na cabeça na região próxima a orelha.

DJ Maluquinho está consciente foi internado no Hospital de Emergência em condição estável onde aguardava exames para remoção do projétil. Por volta de 12h, foi transferido para o Hospital das Clínicas Alberto Lima. Aguardando a avaliação do médico para poder fazer a remoção da bala, ele está com o olho coberto, sangrando e com curativo. Segundo familiares, há o risco do DJ ter a visão prejudicada.

O assalto ocorreu por volta de 21h no bairro Araxá, próximo de onde vive com a esposa. Imagens do local mostram a bala que atravessou o vidro do carro e atingiu o artista. Após os disparos, o assaltante fugiu do local sem ser identificado ou preso até a última atualização desta reportagem. Não foi informado se algo foi levado do cantor.