DJ Maluquinho retira olho esquerdo após cirurgia de emergência

Depois de uma espera de mais de 15 horas, DJ Maluquinho realizou a primeira cirurgia após ser baleado. No início da tarde desta sexta-feira, 24, ele entrou no centro cirúrgico do Clínicas Alberto Lima, em Macapá, no Estado do Amapá.

A esposa do músico é quem atualiza as redes sociais do músico. Aos prantos ela informa que não foi possível recuperar o olho esquerdo, local que a bala está alojada.

VEJA MAIS

“Infelizmente ele teve que retirar o olho esquerdo porque como quebrou aqui (ela sinaliza o local da face), o olho vazou. Não foi possível recuperar nada, gente”, conta. No fim da gravação, ela pede por justiça.

Como foi informado mais cedo, DJ Maluquinho vai passar por mais uma cirrugia para a retirada do projétil.

Ainda hoje, ele retorna ao Hospital de Emergência.

DJ Maluquinho foi vítima de um assalto na noite desta quinta-feira, 23. Na ocasião, ele levou um tiro na cabeça.