DJ Maluquinho é autor de alguns dos maiores hits do tecnobrega

A notícia do incidente ocorrido com o DJ Maluquinho, baleado durante um assalto na noite da última quinta-feira (23), deixou internautas e artistas que conhecem ou já trabalharam com o produtor musical comovidos e solidários. Muitos artistas de Macapá e também do Pará fizeram questão de deixar mensagens desejando a pronta recuperação do músico.

Para quem não conhece, Marcos Nazareno Coelho Pinto, de 43 anos, ou DJ Maluquinho, além de cantor é bastante conhecido no cenário artístico por atuar em parceria com grandes bandas de tecnobrega. Ele chegou a compor diversos hits que ficaram em primeiro lugar nas rádios do Norte do país.

Confira alguns abaixo:

Morando atualmente em Macapá (AP), DJ Maluquinho continua trabalhando com música e produção de eventos. Recentemente ele chegou a lançar a música “Lovezinho”, que já tem mais de 4 mil visualizações no seu canal no YouTube. No Instagram, DJ Maluquinho soma mais de 11 seguidores.

É possível encontrar os seus sucessos no seu perfil no Spotfy.

Carreira

Nascido em Cametá, DJ Maluquinho se tornou cantor por acaso. Em 1995, quando trabalhava como carregador de caixa de som para uma banda, o vocalista faltou a um show e ele foi incumbido de substituí-lo. Daí em diante não parou mais, e lá se vão 25 anos de carreira. DJ Maluquinho já assinou mais de 300 composições, entre elas “Wal Pescador”, “O meu amor” e “Eloá”.

Suas músicas são marcantes principalmente por valorizar as batidas regionais. Ele chegou a vender mais de 100 mil discos só em Belém e fazer cerca de 15 shows semanais. O apelido de DJ Maluquinho foi dado pela cantora Gaby Amarantos, quando os dois comandavam a banda TecnoShow.

Durante uma fase de sua vida Marcos perdeu quase tudo o que tinha e foi à falência, chegando a viver nas ruas. Mas decidiu que ia se reinventar e usou o que sabia fazer de melhor: música popular. E assim acabou por se consagrar no cenário musical.

Assalto

DJ Maluquinho foi baleado no olho durante um assalto na Zona Sul de Macapá, capital do Amapá, na noite da última quinta-feira (23). O projétil ficou alojado no olho esquerdo. Segundo os médicos, ele não corre risco de morte, mas, ainda na tarde desta sexta (24) ele continuava aguardando por uma cirurgia.