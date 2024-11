Anitta será atração no show de Alok em Belém; saiba quando ela chega

A cantora Anitta será uma das participações especiais do show Auera Tour do DJ Alok, que acontecerá no próximo sábado (23), no estacionamento do Mangueirão, em Belém. Segundo informações obtidas com exclusividade pela reportagem, a artista chegará à capital paraense na quinta-feira (21) para ensaiar com Alok.

Durante o show, Anitta e Alok irão apresentar a nova música “Looking For Love”, lançada na última quinta-feira (14). O feat entre os artistas brasileiros, que estava engavetado desde 2017, já está disponível nas principais plataformas digitais.

A participação de Anitta será anunciada oficialmente em breve. Além da Girl from Rio, o evento contará com as presenças de Joelma, Zaynara, Viviane Batidão, Gaby Amarantos, Pinduca e Fafá de Belém.

O show de Alok, realizado na área externa do Mangueirão, faz parte da turnê Auera Tour - Countdown COP30. O evento será gratuito, com uma pista de acesso livre e o Camarote Ourocard Visa Open Bar.