Amazônia Jazz Band apresenta o concerto inédito 'Temas de Filmes'

A Amazônia Jazz Band estreia o concerto "Temas de Filmes", nesta quinta-feira, 23, no Theatro da Paz. As trilhas sonoras de filmes consagrados do cinema receberam novos arranjos adaptados ao jazz, sob a regência do maestro Eduardo Lima. “Superman”, “Star Wars”, “Titanic”, “James Bond”, “Missão Impossível”, Game of Thrones”, “Batman”, “Os Caça-Fantasmas”, “Os Vingadores” e “Rock (Balboa)” estarão no repertório da noite. O show terá duas sessões, às 18h e às 21h, com ingresso a R$ 2,00.

A maioria dos arranjos é feita com exclusividade para a Amazônia Jazz Band pelo músico Rafael Rocha, trombonista e compositor radicado no Rio de Janeiro, que já fez arranjos para Ivan Lins e Djavan.

A plateia vai experimentar o saudosismo desses clássicos do cinema não apenas com o espetáculo musical, mas também visual, pois algumas cenas dos filmes serão projetadas em um telão durante o concerto. A edição especial foi elaborada pelo VJ Lobo.

“Vamos estar com 22 músicos no palco. Vamos ter vários solistas, inclusive, improvisando, o que é o grande diferencial do Amazônia Jazz Band”, antecipa o maestro.

“Os arranjos do Rafael Rocha costumam usar todos os instrumentos, fazendo uma mistura super interessante. O grau de dificuldade dos arranjos dele é sempre alto, mas com o nível técnico dos músicos da AJB o trabalho é sempre muito prazeroso”, acrescenta. A big band, apesar de ser um corpo artístico de jazz, costuma apresentar uma diversidade de ritmos, inclusive, tocando carimbó e outros gêneros regionais em seus shows.

O concerto será aberto com o medley “Star Wars” (John Williams), de 1977, que embalou todos os filmes longas da saga homônima. A segunda peça será “My Heart Will Go On” (James Horner), canção gravada por Celine Dion, que embalou o romance de Rose e Jack em “Titanic”, de 1997. Essa música terá como solista o sax soprano Elias Coutinho.

Em seguida, serão apresentadas as versões de “Superman” (John Williams), de 1978, e “James Bond” (Monty Norman), de 1962, que foram eternizadas no cinema e na tevê. Na sequência, “Game of Thrones” (Ramin Djawadi), que conquistou milhões de expectadores desde a primeira temporada, em 2011; “Missão Impossível” (Lalo Schifrin), franquia criada em 1966; e “Os Vingadores” (Alan Silvestri), de 2012.

A versão de “Batman” (Neal Hefti), de 1966, foi construída em torno de um gancho de guitarra com uma progressão de blues de 12 compassos, usando apenas três acordes. “Os Caça-Fantasmas” (Ray Parker Jr), de 1984, vem em sequência. O concerto será finalizado com “Gonna Fly Now” (Bill Conti, Carol Connors e Ayn Robbins), música-tema de “Rock”, de 1976.

"Será um evento para toda a família, com filmes para todas as gerações”, enfatiza o regente.

O evento é realizado pelo governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da Paz e Academia Paraense de Música (APM).

Agende-se:

Concerto "Temas de Filmes", do Amazônia Jazz Band

Dia: Quinta-feira, 23

Horários: Sessões às 18h e às 21h

Local: Theatro da Paz (Praça da República)

Ingressos serão disponibilizados no dia do evento, a partir das 9h, na bilheteria do teatro e pelo site ticketfacil.com.br ao valor de R$ 2,00, com limite de venda de dois bilhetes por CPF.