Amazon Music Festival traz Cabelinho, Major RD, Borges, KayBlack, Poze, Orochi, TZ da Coronel, Chefin e Maneirinho, em maio

O ano 3 do Amazon Music Festival já tem data para acontecer. Nos dias 17 e 18 de maio, o estacionamento do Mangueirão será tomado por uma estrutura nunca vista em Belém. A produção é da Bis Entretenimento, que tem na sua cartela os maiores artistas de trap do Brasil.

Os fãs do ritmo precisaram conter a ansiedade e emoção, porque os nomes das atrações foram anunciados gradativamente. “Todos os dias liberamos um nome de quem vai estar aqui. A gente quis que os nossos clientes fossem curtindo cada atração divulgada, sem atropelo. E percebemos nas redes sociais que cada artista anunciado era um alvoroço”, disse Aline Maroja, da Bis Entretenimento.

Desde o dia 19 até 26 de fevereiro foram anunciadas as atrações no perfil da Bis Entretenimento no Instagram. A novidade agora é abertura da venda de ingressos, que será nesta terça-feira (05), a partir do meio dia, para as vendas individuais. Os passaportes que contemplam os dois dias de evento, já foram vendidos.

VEJA MAIS

“Os maiores artistas de trap são da Bis Entretenimento, e como fizemos nas duas primeiras edições do Amazon Music Festival, foram dois dias de evento. É impossível fazer um festival desse tamanho só em um dia. Nós queremos presentear os fãs com o melhor lineup de trap”, pontua Aline Maroja.

Na sexta-feira (17), se apresentam no Amazon Music Festival: Cabelinho, Major RD, Borges e KayBlack. No sábado (18), é dia de Poze, Orochi, TZ da Coronel, Chefin e Maneirinho. O evento terá áreas games, espaço para tatuagem e praça de alimentação, tudo instagramável.

CONHEÇA OS ARTISTA

Cabelinho esteve na edição 2. Ele é ator, cantor e compositor brasileiro. Referência do rap e funk carioca, Cabelinho começou a carreira em 2016 e acumula hits como Minha Cura, X1, Bem Melhor, Fogo e Gasolina, Né Segredo, Você&Eu, A Cura do Meu Mundo, Um Erro, entre outros. Em 2019, estreou como ator na TV Globo em Amor de Mãe, em 2023, interpretou Hugo em Vai na Fé.

De Campo Grande, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, Rodrigo ficou conhecido como Major RD. O nome artístico surgiu após uma briga de escola e foi inspirado no personagem Major do filme Green Street Hooligans. Major RD mostra sua lírica incomparável e seu flow agressivo nas canções, o que logo se tornou destaque na cena do rap nacional. Seu último trabalho é “Ascensão do Cisne Negro”, segundo álbum de estúdio, e conta com participações de Froid, Xamã e Cynthia Luz.

O carioca de Pavuna, Borges ficou conhecido nacionalmente pelas canções "AKA do Flamengo", "Iphone Branco", e "Proibidão". Destaque na Times Square em novembro de 2021, o artista lançou o disco ‘Amor e Ódio‘ no fim de 2023.

KayBlack é o rapper que fala de amor. Kaique Menezes, nome de batismo do artista, já trabalhava com funk e produção musical antes de virar de fato cantor. Ele e o irmão de Mc Caverinha, saíram na Forbes Under 30, em 2022 como expoentes da música.

MC Poze do Rodo nasceu na Comunidade do Rodo, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em 2019, ganhou a fama com “Tô voando alto”, depois veio "Vida louca" e colaboração com nomes influentes como MC Kevin o Chris, DJ Gabriel do Borel, MC Hariel, Xamã e Ferrugem. Em 2022, lançou seu primeiro EP, "O sábio". Atualmente, são mais de 14 milhões de seguidores no Instagram. No ano passado, ele se apresentou em Pompano Beach, na Flórida, e em Newark, em Nova Jersey.

Flávio César Costa de Castro, o Orochi, fez seu nome nas batalhas de rima em São Gonçalo, no Rio. Em 2015, com apenas 16 anos, conquistou o título de campeão nacional de freestyle. Ele acumula 21 vitórias no circuito freestyle no Rio de Janeiro. Atualmente são mais de 8 milhões de seguidores no Instagram. Ele é fundador da Mainstreet Records, uma referência ao rap – que, historicamente, é considerada uma cena marginalizada – como música mainstream.

TZ da Coronel é considerado hoje um dos nomes em ascensão no trap nacional e que já ganhou elogios de Caetano Veloso. Natural de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, o artista cresceu no Morro do Limão, iniciou sua caminhada através das batalhas de rima e hoje soma mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. Em 2023, o single "Alma", lançado em junho, bateu 22 milhões de plays na mesma semana em que seu Spotify alcançou com a soma de todos seus lançamentos mais de 1 bilhão de streams. Além disso, o músico já conta com 390 milhões de players em seu canal do YouTube, que com um ano conta com mais de meio milhão de inscritos ativos.

Chefin, nascido e criado na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio de Janeiro, começou a cantar aos 12 anos incentivado por sua avó, na ocasião era funkeiro. Seu nome artístico foi inspirado no personagem principal do filme de animação “O Poderoso Chefinho”. Atualmente, Chefin é conhecido por sua abordagem única no rap e no trap, combinando ritmos intensos com letras que refletem sua vivência na periferia do Rio de Janeiro. Sua música é uma mistura de realidade social e aspirações pessoais, ressoando com um amplo espectro de fãs.

Maneirinho foi DJ e produtor do Bonde das Maravilhas, e também produziu músicas para o cantor Nego do Borel. Ele trabalha como músico desde 2009, mas estourou em 2013, com canções tocadas nas rádios. Maneirinho também produziu músicas como "Chefe é chefe, né pai" e "Saudade da minha ex". O cantor carioca, originário de Niterói, tem hits memoráveis e atemporais.