Alexandre Nero lança single “Nossa Senhora de Copacabana” nas plataformas de streaming

“Nossa Senhora de Copacabana”, canção composta por Alexandre Nero e Luiz Felipe Leprevost, é lançada nesta terça-feira, 22, nas plataformas de streaming. Copacabana que inspirou tantas bossas, poetas e canções, de luxo e de lixo, agora é personagem da crônica poética e musical dos curitibanos.

O álbum de inéditas de Alexandre Nero chega em abril, após 11 anos.

O artista começou a construir o universo sonoro de seu quarto álbum em 2018. A partir daí, o projeto ganhou a colaboração de Antonio Saraiva - produtor, músico e parceiro de Nero em duas canções. Interrompido pela pandemia, o álbum completo chega às plataformas de música em abril, acompanhado por videoclipes inéditos.

“Foi numa das madrugadas cantadas na música, exatamente na Nossa Senhora de Copacabana, que o Leprevost cantarolou o primeiro verso da canção. Anotei na cabeça e no dia seguinte, ainda meio de ressaca, comecei a trabalhar nela”, conta Alexandre Nero. “É sobre os personagens desprezados, excluídos, rechaçados, apagados, os assassinados pela glamourosa princesinha que cantamos. É uma reza, um louvor, uma oração, um chamado, pra culminar em manifesto gritado, como toda manifestação deve ser. Um paradoxo, como a rua, a cidade, o país”, conclui.

O arranjo de “Nossa Senhora de Copacabana” é de Antonio Saraiva, ele sim, carioca nascido e criado no bairro. “A letra, que foi o ponto de partida da música, e o que me guiou para o arranjo, me remete à diversidade do que se encontra ao longo da avenida. Copacabanas são muitas. Uma humanidade profunda e intensa em seu drama e festa. Uma paisagem tão familiar que nunca me ative a descrevê-la. Em minha imaginação, elaborei o arranjo pensando num grande cortejo que vai se adensando a cada ponto do bairro, numa alucinação coletiva”, pontua Saraiva.