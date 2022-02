Amazônia Jazz Band toca Roupa Nova no Theatro da Paz nesta terça (22)

As comemorações do aniversário do Theatro da Paz e de Waldemar Henrique seguem deixando a Praça da República muito mais musical. Nesta terça-feira, 22, é a vez da Amazônia Jazz Band entrar nesta celebração de forma toda especial. No palco do Theatro da Paz, a partir das 20h, o público vai poder curtir uma noite que começa com a estreia do show “Fala Trombone”; seguido pela grande apresentação da AJB, que terá a cantora Lanna Bastos como convidada. Os ingressos ficam disponíveis na bilheteria do local, e custam R$ 2 + 1kg de alimento.

O projeto “Fala Trombone”, tem sua estreia no palco do Theatro da Paz. Trata-se de um projeto protagonizado pelo músico Bruno Nery, com a proposta de contar a história da música brasileira de forma através do trombone. Bruno integra a Amazônia Jazz Band há cerca de um ano e meio, e traz na bagagem mais de duas décadas de estrada na música.

“Bruno é o nosso trombonista, um baiano que está morando em Belém. Ele tem esse trabalho onde mostra a música brasileira através de vídeo e música. Então essa apresentação vai ser uma mostra do trabalho dele”, explica o maestro Eduardo Lima, da ABJ.

No show da Amazônia Jazz Band, a cantora Lanna Bastos participa emprestando sua voz à composições de Waldemar Henrique, em uma homenagem ao maestro paraense. Para a noite de terça, a banda prepara ainda um presente para os fãs da banda brasileira Roupa Nova, sucesso dos anos 80 que segue na ativa. Além do repertório de canções instrumentais, desta vez a AJB pretende surpreender com suas vozes.

“A Lanna Bastos vai cantar duas músicas que são clássicos do Waldemar Henrique, que são ‘Uirapuru’ e ‘Minha Terra’. Mas o grande momento da noite vem depois, e quem é fã de Roupa Nova não deveria faltar o show, pois o nosso baterista Yacauã Bastos vai cantar como se fosse em um show da banda Roupa Nova”, adianta o maestro, animado com a descoberta de vocalistas dentro de seu grupo. “Ele vai tocar bateria e cantar ao mesmo tempo, como num show do Roupa Nova, então o público, com certeza, vai ficar em êxtase”.

Amazônia Jazz Band (Moisés Silvestre-Divulgação) (Moisés Silvestre-Divulgação) Regente atual da AJZ, Eduardo Lima (Moisés Silvestre-Divulgação)

As músicas escolhidas foram, “Linda Demais”, “Anjo”, “Seguindo no Trem Azul” e “Whisky a Go Go”, todas tiveram arranjo de Almir França. Haverá, também, chorinho e samba compondo o repertório, incluindo canções como “Superstition”, de Stevie Wonder e “Um a Zero”, de Pixinguinha.

“Vai ser uma noite mostrando outro lado dos músicos da Amazônia Jazz Band, primeiro o Bruno, depois o Yacauã. Além disso, tem uma novidade no repertório, a música ‘Tank!’, do anime Cowboy Bebop. Percebo que as pessoas sentem falta de anime, das músicas de filmes, e estamos começando a entrar nessa vertente. Além disso vai ter também muito chorinho, são vários estilos no mesmo show”, conta Eduardo.

O show da Amazônia Jazz Band está marcado para iniciar às 20h. A retirada de ingressos poderá ser feita na bilheteria do Theatro da Paz e pelo site www.ticketfacil.com.br. Os ingressos ficam disponíveis a partir das 9h desta terça-feira, 22, e custam R$2 + 1 kg de alimento não perecível. O concerto é uma realização do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e da Academia Paraense de Música (APM).