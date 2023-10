'Auto do Círio': Música e animação marcam último ensaio

No último ensaio para o Auto do Círio 2023, dezenas de pessoas se reuniram em frente da Igreja da Sé e mostraram animação e concentração. Na noite desta quinta-feira (5), artistas que fazem parte da encenação aproveitaram para alinhar os últimos detalhes para o grande dia, que será nesta sexta-feira (6), a partir das 18h.

O cortejo sai da Praça do Carmo, na rua Dom Bosco, e segue pela rua Doutor Assis até a Igreja da Sé, no local acontece a Exortação rumo ao Instituto Histórico Geográfico (IHGP) para realizar a Coroação. Depois ele vai até o Museu Estado do Pará (MEP), na rua Coronel Fontoura, onde ocorre a Ascensão do Manto e é finalizado com uma homenagem aos artistas devotos à Nossa Senhora de Nazaré.

A artista e designer, Mirlene Filgueira, está indo para o seu terceiro ano de cortejo. “O Auto do Círio está dentro de mim como se fosse o Círio, é como se todo o ano eu pedisse passagem para Nossa Senhora, pedisse essa passagem na rua para que o meu trabalho como artistas pudesse fluir o resto do ano. É aqui na frente da Sé, que a gente, como atores, pedimos permissão para Nazica para seguir com o nosso cortejo. Estar aqui é como voltar, fechar e iniciar um ciclo”, disse.

Com uma barriga falsa que simboliza o "mundo", a atriz coloca nas suas da Cidade Velha a sua personagem Mariana, para fazer parte dessa grande montagem.

“Na montagem deste ano, eu estou grávida do mundo, fazendo referência a cabocla Mariana, a curandeira Amazônica e do mundo, a parteira da Amazônia. Eu trago esse mundo na minha barriga fazendo referência ao antigo, a ancestralidade, as nossas tradições da Amazônia, os nossos antepassados, que sonharam com o nosso futuro. E estar grávida na nossa montagem, significa sonhar com este novo mundo”, explica Mirlene.

Patrimônio histórico imaterial

Com muita música, ritmo e dança, a diversidade dos artistas se misturam com a beleza que o Auto do Círio transmite para os telespectadores. Uma das novidades deste ano, é uma orquestra de rua e músicas autorais compostas especialmente para a manifestação cultural. A intenção de usar este novo formato, é para que se diminua o impacto sonoro no bairro da Cidade Velha, já que além de ser um local com inúmeros imóveis tombados pelo patrimônio histórico, existia constante reclamação dos moradores e da associação do bairro sobre o barulho.

O Auto do Círio, que é patrimônio histórico imaterial da cultura paraense, chega à 29° edição, porém, este ano ele celebra 30 anos e tem como tema: “Nossa Senhora de todas as vozes na Amazônia”.