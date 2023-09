Com novidades e alegria, Auto do Círio 2023 foi lançado neste domingo na Praça da República

Neste ano, o Auto do Círio, considerado patrimônio histórico imaterial da cultura paraense, chega à 29° edição, celebrando 30 anos. A atividade artística foi oficialmente lançada na manhã deste domingo, 3, na Praça da República e divulgou novidades para quem gosta de acompanhar o cortejo realizado como projeto de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Entre uma das novidades do novo formato, foi buscado diminuir o impacto sonoro no bairro da Cidade Velha, onde existem inúmeros imóveis tombados pelo patrimônio histórico. Essa é uma constante reclamação dos moradores e da associação do bairro. Também pela primeira vez, uma mulher é coordenadora do Auto. Neste ano, a coordenação de todo o Auto coube a professora de Artes da UFPA, Inês Ribeiro.

Lançamento do Auto do Círio 2023 (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

Três conceitos formarão o Auto do Círio deste ano aliada ao tema “Nossa Senhora de todas as vozes na Amazônia”. O intuito é “amazonizar” ainda os debates sobre a cultura com o evento. Segundo o vice-Reitor da UFPA, Gilmar Pereira, poder reunir para discutir o evento é de muita alegria. “Durante o ano, temos vários encontros marcados para a construção do Auto do Círio. E eu fico feliz demais em poder ver que a UFPA é parte do Círio de Nazaré, uma parte profunda. Dando a essa festa o que há de mais importante para a cultura do nosso Estado”, declarou.

Gilmar falou ainda que “nós temos falado que uma universidade se faz realmente com o conhecimento da ciência, da arte e da cultura. Nós temos feito um esforço grande para valorizar o que nós temos de central na ciência e na cultura na nossa instituição. “O Auto do Círio é um grande teatro a céu aberto. É muito importante ver o que ele simboliza para cada um de nós”, concluiu o vice-reitor.

O professor Tarik Coelho, responsável pela coordenação do projeto nos anos anteriores celebrou o lançamento Auto do Círio deste ano. E também, “é momento que eu estou passando com toda alegria e gratidão a bandeira desse evento e a coordenação dele para a professora Inês Ribeiro. Agradeço todos esses anos de cooperação da reitoria da UFPA, que nesse tempo sempre estiveram juntos comigo nessa organização com esse elenco magnífico”, reforçou.

Para Inês Ribeiro, a nova coordenadora do evento, foi um convite muito feliz. “Fiquei lisonjeada em poder montar um espetáculo para a Nossa Senhora de Nazaré, que é algo tao fortes para nós paraenses. E com 15 anos eu tive uma experiência com a Santa, em um momento que eu quase morri afogada e ela me deu às mãos. Então é uma missão linda homenageá-la e eu espero que ela nos dê as mãos durante todo o percurso”, compartilhou.

Inês, declarou o lançamento do Auto do Círio 2023, simbolicamente na frente do Theatro da Paz. “Queria agradecer a todos que estão presentes e que tem lutado muito pela nossa cultura. Sigamos nosso cortejo maravilhoso”, concluiu a nova coordenadora.

Trajeto do Auto do Círio 2023

O percurso deste ano terá sua Arrumação na praça do Carmo, na rua Dom Bosco, depois o cortejo segue pela rua Doutor Assis até a Igreja da Sé onde acontece a Exortação rumo ao Instituto Histórico Geográfico (IHGP) para realizar a Coroação, finalizando em frente ao Museu do Estado do Pará (MEP), rua Coronel Fontoura, onde ocorre a Ascenção do Manto e finalizamos a homenagem dos artistas-devotos a Nossa Senhora de Nazaré!

Responsável pela Orquestra do Auto será o professor Edson Santana, está apenas esperando as músicas autorais ficarem prontas para começar a adaptá-las. “Na Orquestra vamos fazer um trabalho visando o regional. O carro chefe será o carimbó para dar a característica do nosso Estado do Pará. O carimbó é plural, abrange todo os segmentos da sociedade, todas as classes. Vamos fazer as oficinas e ensaios para que esse ritmo seja puxado pela Orquestra do Auto do Círio, na parte percussiva”, contou. O professor Tales Branches também colabora com o trabalho da orquestra.

