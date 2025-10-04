Museu das Amazônias abre as portas neste sábado (4)
Localizado no Porto Futuro II, o espaço conta com duas exposições e entrada franca
Belém ganhou neste sábado (4) um novo espaço cultural e turístico: o Museu das Amazônias, que abriu oficialmente as portas para a população. O espaço estreia com duas grandes exposições: “Amazônia”, do fotógrafo Sebastião Salgado, inédita no Norte do Brasil, e “Ajurí”, mostra colaborativa que reúne artistas amazônidas e nacionais.
O espaço tem entrada franca até fevereiro de 2026, mediante reserva de ingressos online. As exposições estão abertas de quinta a terça-feira, das 9h às 18h.
VEJA MAIS:
O Museu das Amazônias conta com dois grandes espaços expositivos, de 950 m² e 500 m², além de loja, sala multiuso e sala educativa de 77 m². Cada ambiente foi concebido para receber programações que integrem diferentes saberes e valorizem a história dos povos amazônidas.
Igor Normando, prefeito de Belém, destacou a relevância da inauguração para o turismo, em um momento tão relevante como o Círio, e para os moradores da capital.
“É um espaço extraordinário, que fortalece o turismo e a economia da cidade, mas também garante à população um lugar para usufruir e reafirmar nossa cultura”, afirmou.
Já o governador do Pará, Helder Barbalho, ressaltou que o museu não é apenas um ponto cultural, mas também um vetor de desenvolvimento. “O Museu reforça a vocação turística de Belém e gera empregos sustentáveis, ao mesmo tempo em que oferece lazer para a população”, pontuou.
Em momento com a imprensa, ele informou ainda que, já no primeiro fim de semana de funcionamento, mais de 3 mil ingressos foram reservados para visitação, demonstrando a forte procura do público.
Motivo de orgulho
Suellen Meireles foi uma das curiosas que visitou, pela primeira vez, o novo complexo cultural logo na sua abertura. A contadora disse que recebeu com entusiasmo a notícia da chegada deste espaço na capital.
“Fiquei feliz de saber que íamos ganhar um museu e estou muito contente com o que estou vendo aqui”, revelou Suellen.
A contadora, que se diz ser apreciadora dessas exposições, chamou de privilégio ter atrações culturais como essa para o povo paraense: “É de uma representatividade muito grande. Eu sempre incentivo meu filho. Minha descendencia, dos meus pais, é marajoara. Então eu sempre prezo por educar ele nesse sentido. E esse espaço, sem dúvida, agrega muito”.
Além disso, neste sábado também foi aberto o Armazém de Gastronomia, que reúne 15 operações de comidas típicas paraenses, como cafés, sorvetes e pratos regionais em versão rápida.
Funcionamento
O museu funcionará de quinta a terça-feira, das 9h às 18h, com última entrada às 17h. Às quartas-feiras, o espaço permanecerá fechado para manutenção.
Horário especial no Círio de Nazaré:
sábado (11/10), das 9h às 16h; domingo (12/10), das 12h às 20h. Na segunda-feira (13/10), o funcionamento retorna ao horário padrão, das 9h às 18h, com última entrada às 17h.
Durante a COP30 em Belém:
funcionamento ampliado, das 9h às 20h.
Como conseguir ingressos?
As visitas serão gratuitas até fevereiro de 2026. Mas, para garantir o acesso, é necessário emitir os ingressos pela plataforma Sympla: www.sympla.com.br/museudasamazonias.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA