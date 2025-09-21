Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Porto Futuro II tem calendário de inauguração previsto para o início outubro

Secretária de Cultura do Estado, Úrsula Vidal, reforça objetivo de integração e investimento em socio-bioeconomia do projeto

Maycon Marte
fonte

Ursula Vidal faz plantio no Porto Futuro 2 (Alex Ribeiro / Agência Pará)

As obras do Porto Futuro II, em Belém, atingiram 98% de execução e têm previsão de inauguração entre os dias 4 e 8 de outubro, segundo informou a secretária de Cultura do Estado, Úrsula Vidal, em entrevista ao Grupo Liberal nessa terça-feira (16). O projeto ocupará 50 mil metros quadrados e reunirá espaços dedicados à cultura, turismo, gastronomia e socio-bioeconomia. Os investimentos têm origem mista, com recursos estaduais, federais e privados.

Entre os cinco armazéns revitalizados que compõem o complexo estão o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, o Museu das Amazônias, a Caixa Cultural e o Porto Gastronômico. A entrega ao público será escalonada: no sábado (4), com o museu e o espaço gastronômico; na terça-feira (7), com o Parque de Bioeconomia; e na quarta-feira (8), com a Caixa Cultural. A obra integra o conjunto de preparativos para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em Belém de 10 a 21 de novembro.

“Essa obra do Porto Futuro está muito integrada ao desenvolvimento da socio-bioeconomia, que é uma prioridade para o nosso governo. E a socio-bioeconomia tem uma janela muito ampla de atuação. Ela tanto atua no desenvolvimento de novos produtos oriundos da biodiversidade amazônica com a incorporação de tecnologia e inovação, quanto na economia criativa, na indústria criativa”, explica Vidal.

Para a titular da Secretaria de Cultura (Secult-PA), o complexo se soma ao que descreve como um “grande ecossistema”, que inclui patrimônios históricos como o Ver-o-Peso, a Estação das Docas, o Complexo dos Mercedários e os demais museus do centro histórico. “O Porto Futuro não é um equipamento isolado, ele se integra a um grande ecossistema de turismo, cultura, gastronomia e de valorização do patrimônio”, reforça. Esses espaços também passam por reformas e revitalizações, sendo parte do quadro de preparação da cidade para o encontro climático.

“Você percebe que nessa rota da bioeconomia e do patrimônio, você tem uma experiência da cidade que apresenta Belém como uma cidade que tem uma força da sua ancestralidade presente na gastronomia, mas nos modos de vida, nas tradições, nas tecnologias sociais, mas também nesse alinhamento com tecnologia e inovação para o desenvolvimento da socio-bioeconomia”, avalia.

VEJA MAIS

image SENAI Pará abre 2.140 vagas gratuitas em cursos do Capacita COP 30
Formações presenciais e a distância abrangem áreas estratégicas e preparam para a COP 30 em Belém

image Alepa promove seminário sobre ações culturais em Belém na COP 30
Encontro reunirá artistas e representantes culturais no dia 18 para discutir propostas voltadas à COP 30

image 'Belém é uma cidade historicamente comprometida com a temática da sustentabilidade', diz Zanin
Ministro do STF falou sobre a escolha da capital paraense para sediar o Fórum Verdemocracia, da Justiça Eleitoral, e a COP 30

Recursos

Segundo a secretária, o valor total investido ainda precisa ser consolidado, devido à natureza híbrida da obra, em que nem todos os equipamentos foram custeados pelo mesmo fundo. “É importante a gente fazer um alinhamento desse mosaico de investimentos para poder dar um número mais assertivo, porque tem uma parte que é investimento direto do Estado e outra parte que é um investimento de outros parceiros, e é importante que assim seja, que você tenha um consórcio de parceiros na implementação do Porto Futuro”, explica.

“Nós temos recursos oriundos da Lei Rouanet para a implementação do Museu das Amazônias, nós temos recursos da Caixa Econômica para a implementação da Caixa Cultural, recursos privados também dos investimentos de qualificação das operações de alimentação e recursos da Fundação Vale para o projeto executivo do Parque e os recursos de revitalização”, detalha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
COP 30
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda