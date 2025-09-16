Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

SENAI Pará abre 2.140 vagas gratuitas em cursos do Capacita COP 30

Formações presenciais e a distância abrangem áreas estratégicas e preparam para a COP 30 em Belém

O Liberal
fonte

Desenvolvido pelo Governo do Pará em parceria com o SENAI e outros órgãos, o Capacita COP30 programa busca preparar a população para atender às demandas de um evento internacional (Foto: Divulgação)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Pará) abriu 2.140 vagas gratuitas em cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional pelo programa Capacita COP30, de iniciativa do Governo do Pará. As formações abrangem modalidades presenciais e a distância em áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado, como parte da preparação para a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro deste ano. 

As inscrições, que já estão abertas, devem ser feitas pelo site capacitacop30.pa.gov.br. De acordo com informações divulgadas pelo Senai, o início das aulas varia conforme o curso e o município, mas as primeiras turmas está prevista para o dia 22 de setembro de 2025.

Entre as oportunidades, estão cursos de Eletricista Predial; Mecânico de Manutenção Industrial; Instalador de Sistemas Fotovoltaicos; Eletricista Industrial; Assistente de Logística; Almoxarife; Técnicas de Informática; Construção à Seco (DryWall); Alfaiataria em Camisaria Masculina; Modelagem Industrial em Moda Infantil e Técnicas de Pintura de Obras

Além das formações presenciais, também estão disponíveis cursos a distância, como Higiene Ocupacional, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Governança Social e Ambiental para a Sustentabilidade e Saúde, Segurança e Meio Ambiente.

As capacitações serão realizadas nas unidades do SENAI em Belém, Barcarena, Bragança, Castanhal e Paragominas, além da Escola SENAI Digital, que garante acesso a alunos de todo o estado.

Continuidade do programa Capacita COP30

Desenvolvido pelo Governo do Pará em parceria com o SENAI e outros órgãos, o Capacita COP30 programa busca preparar a população para atender às demandas de um evento internacional, ao mesmo tempo em que fortalece setores estratégicos da economia.

Em etapas anteriores, o SENAI já havia disponibilizado 5.500 vagas gratuitas, em cursos presenciais e online, contemplando áreas como construção civil, alimentos, informática, segurança, serviços e atendimento. As formações alcançaram ainda mais 138 municípios, por meio da Escola SENAI Digital.

“Estamos vivendo um momento único com a chegada da COP 30 em Belém. O Capacita COP30 não é apenas um programa de cursos, mas uma oportunidade de preparar a nossa população para aproveitar os impactos econômicos, sociais e ambientais que esse evento trará. É uma chance de desenvolver competências que ficarão como legado para o Pará muito além da conferência”, destacou o gerente executivo de Educação Profissional do SENAI Pará, Davis Siqueira.

.
