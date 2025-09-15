Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Sepi terá nova sede em espaço criado para a COP30, consolidando protagonismo indígena no Pará

Inauguração da EY House reforça a integração entre sustentabilidade, inovação e políticas públicas

Agência Pará

Sepi terá nova sede em espaço criado para a COP30, consolidando protagonismo indígena no Pará
Inauguração da EY House, com a presença do governador Helder Barbalho, reforça a integração entre sustentabilidade, inovação e políticas públicas; após a conferência, o espaço será destinado à Secretaria dos Povos Indígenas do estado

O Governo do Pará avançou mais uma etapa na preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30) e no fortalecimento de políticas públicas voltadas aos povos originários. Nesta segunda-feira (15), o governador Helder Barbalho inaugurou, em Belém, a EY House, espaço multissetorial que, durante a conferência, sediará debates estratégicos sobre transição energética, bioeconomia, florestas, cadeias de suprimentos sustentáveis e políticas sociais. Após o evento, a estrutura se tornará oficialmente sede da Secretaria dos Povos Indígenas do Pará (Sepi), tornando o estado pioneiro na criação de um equipamento institucional voltado aos povos indígenas. Esse é mais um legado direto da COP30, que consolida a presença permanente do estado no centro das decisões ambientais e sociais.

“Estamos transformando uma ideia em realidade com a inauguração deste espaço, fruto de uma Parceria Público-Privada que garante benefícios concretos aos povos da Amazônia. A agenda da sustentabilidade que defendemos conecta ancestralidade, inovação e tecnologia, mostrando que a floresta viva gera mais valor que a floresta destruída. É esse compromisso que vai garantir políticas públicas, mobilizar novos parceiros e estruturar o futuro do Pará no pós-COP”, afirmou Helder Barbalho.

Localizada na Praça Waldemar Henrique, no bairro do Reduto, a EY House ocupa uma área de mais de três mil metros quadrados e foi projetada com soluções sustentáveis, como energia solar, reaproveitamento de água da chuva, uso de materiais renováveis e espaços moduláveis. O espaço reflete a visão estratégica do governo estadual de transformar a COP30 em um marco de desenvolvimento sustentável e valorização da diversidade cultural da Amazônia.

A secretária dos Povos Indígenas do Pará, Puyr Tembé, ressaltou o alcance histórico da iniciativa. “Este será o primeiro espaço institucional de povos indígenas no coração de Belém, nascido da mobilização em torno da COP30. Para nós, significa dignidade, reconhecimento e protagonismo. A Sepi fará deste lugar um centro permanente de diálogo, articulação e desenvolvimento de políticas públicas, garantindo que as vozes indígenas tenham força antes, durante e depois da conferência”, declarou.

Luiz Sérgio Vieira, CEO da EY Brasil, destacou a integração entre ciência, inovação e compromisso social: “O legado desse projeto é duplo: primeiro, pela criação de soluções que gerem resultados concretos para a economia e a sociedade; segundo, por deixar esse espaço físico, no futuro, à disposição da Secretaria de Povos Indígenas do Estado do Pará. Isso só é possível graças à cooperação com o governo estadual, que transforma este ambiente em uma plataforma viva de interlocução, colaboração e impacto positivo para a Amazônia e para o Brasil.”

O sócio líder de Sustentabilidade da EY para a América Latina, Ricardo Assumpção, reforçou que o espaço reflete uma agenda de impacto de longo prazo. “Mais do que apoiar empresas na agenda climática, nosso compromisso é colocar as pessoas no centro dessa transformação, garantindo impacto real na vida das comunidades e na preservação da bioeconomia. Precisamos ir além de boas ações focadas no clima e garantir um legado de longo prazo, unindo negócios, governo e povos originários em uma agenda colaborativa para a sustentabilidade”, complementou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COP30

Sepi terá nova sede

Sepi

Governo do Pará

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

SAÚDE

Cobertura vacinal de HPV no Pará chega a 19%, diz Sespa; especialistas reforçam sobre imunização

Já foram vacinados 73.622 jovens entre 15 e 19 anos, de um total de 375.963 estimados, até o balanço enviadado pela Sespa ao Grupo Liberal no último sábado (13)

15.09.25 18h48

MELHORIAS

Bragança receberá R$ 24 milhões em investimentos obras de infraestrutura e saneamento

Recursos incluem R$ 14 milhões para pavimentação asfáltica em áreas ainda não asfaltadas do município

15.09.25 16h29

CONFISCO

Fiscalização apreende 620 roupas e 85 toneladas de arroz no Pará

A apreensão de 620 calças tipo uniforme ocorreu em Conceição do Araguaia. Já em Santana do Araguaia foram apreendidas 85 toneladas de arroz

15.09.25 15h43

PARÁ

Pará: matrículas do CNH Pai D’égua a mães atípicas começa nesta segunda-feira (15/9); saiba mais

Etapa obrigatória deve ser feita no prazo determinado em edital, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios

15.09.25 13h28

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARA

Círio de Vigia: fiéis tomam conta das ruas da cidade para louvar a santa padroeira

Em sua 328ª edição, o Círio reúne milhares de devotos e fiéis em geral após a missa inicial celebrada às 7h por frei Nazareno na Comunidade São Sebastião

14.09.25 9h33

PARÁ

Pará: matrículas do CNH Pai D’égua a mães atípicas começa nesta segunda-feira (15/9); saiba mais

Etapa obrigatória deve ser feita no prazo determinado em edital, mediante a apresentação dos documentos comprobatórios

15.09.25 13h28

PARÁ

Círio de Vigia: governador, vice-governadora e ministro das Cidades participam da romaria no Pará

A 328ª edição do Círio reuniu cerca de 200 mil pessoas que foram homenagear a santa padroeira nas ruas da cidade

14.09.25 16h37

obras

Obras na maior Estação de Tratamento de Esgoto do Pará entram em reta final

Investimentos na Estação de Tratamento de Esgoto Una, em Belém, são considerados uma marca histórica para o saneamento da capital

13.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda