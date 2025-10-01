Capa Jornal Amazônia
Museu das Amazônias: quando abre, o que ver, como visitar e horário de funcionamento

Espaço no Porto Futuro II terá exposições de Sebastião Salgado e artistas da região

O Liberal
fonte

Museu das Amazônias (Divu)

No próximo sábado, 4 de outubro, Belém ganhará um novo espaço cultural dedicado à ciência, à tecnologia e à diversidade amazônica. O Museu das Amazônias, localizado no Porto Futuro II, bairro do Reduto, foi concebido para ser uma referência em práticas museológicas inovadoras e inclusivas, valorizando a pluralidade de vozes e saberes que compõem o maior bioma tropical do planeta.

O museu integra o conjunto de obras realizadas pelo Governo do Pará como legado da COP30 e será um dos principais equipamentos culturais da região, reforçando o protagonismo da Amazônia nos debates globais sobre sustentabilidade.

O que terá no Museu das Amazônias

O espaço abre as portas com duas grandes exposições. No térreo, o público poderá conferir a mostra internacional “Amazônia”, do fotógrafo Sebastião Salgado, reunindo cerca de 200 imagens em preto e branco feitas durante sete anos de expedições pela floresta. A exposição já passou por Paris, Londres, São Paulo e Rio de Janeiro, e será apresentada pela primeira vez no Norte do Brasil.

No mezanino, estará a mostra “Ajurí”, criada especialmente para o novo museu. Inspirada no conceito indígena de mutirão e colaboração, reúne oito instalações que utilizam materiais típicos das Amazônias, como fibras de coco, taboa e miriti. Um dos destaques é um móbile com mais de 1.500 animais de miriti feitos por artesãos de Abaetetuba.

Entre os artistas participantes estão Carina Horopakó (AM), Evna Moura (PA), Karla Martins (AC), Paulo Desana (AM), PV Dias (PA), Roberta Carvalho (PA), Valdeli Costa (PA) e Will Love (PA), além de nomes de projeção nacional como Estêvão Ciavatta (RJ), Gabriel Kozlowski (SP) e Wesley Lee (SP).

Estrutura e missão do museu

O Museu das Amazônias conta com dois grandes espaços expositivos de 950 m² e 500 m², uma loja, uma sala multiuso para 130 pessoas e uma sala educativa. O projeto nasceu de um amplo plano de escutas com representantes da Pan-Amazônia, envolvendo pesquisadores, comunidades tradicionais e instituições científicas.

A curadoria é assinada por Francy Baniwa, antropóloga e cineasta indígena; Joice Ferreira, ecóloga da Embrapa Amazônia Oriental; e Helena Lima, arqueóloga do Museu Goeldi. O objetivo é valorizar tanto o conhecimento científico quanto os saberes ancestrais.

Serviço: onde fica e como visitar

  • Local: Armazém 4A do Complexo do Porto Futuro II, bairro do Reduto – Belém/PA
  • Funcionamento: de quinta a terça-feira, das 10h às 18h (última entrada às 17h). Quartas-feiras fechado para manutenção.
  • Entrada: gratuita até fevereiro de 2026.
  • Horário especial de abertura: entre 4 e 10 de outubro, das 10h às 20h. Nos dias 11 e 12, o espaço estará fechado em razão do Círio de Nazaré.
