Musa do OnlyFans deixa fãs indignados após depilar as partes íntimas

Conhecida no OnlyFans por exibir seus pelos nas partes íntimas, a modelo Fenella Fox, de 28 anos, perdeu fãs, que ficaram indignados após a depilação da musa. A britânica contou ao tabloide Daily Mail que decidiu se "rebelar" no mês passado. No entanto, mesmo com a comoção, ela faturou muito dinheiro pela curiosidade das pessoas em ver o corpo dela sem pelos. As informações são do Splash, do UOL.

"Tive minha semana mais alta de todos os tempos vendendo fotos e vídeos da minha parte íntima recém-depilada!", contou.

A modelo, que está na indústria adulta há 10 anos, revelou que ganha em torno de 8 mil dólares (cerca de R$ 39 mil) por mês quando mantém os pelos. Quando se depilava, o faturamento era de 1 mil dólares (R$ 4,8 mil aproximadamente). "Comecei a deixar meus pelos do corpo crescerem quando tinha 19 anos, depois de perceber que nunca tinha visto meu corpo natural”, disse.

"Eu estava removendo eles desde o momento em que começaram a crescer, pois havia pressão para removê-los, infelizmente, mesmo quando criança", desabafou.

Foram as fotos nas redes sociais onde ela mostrava os pelos nas axilas que ajudaram a carreira a crescer, conta Fenella: "Eu não percebi na época que há uma grande quantidade de homens que são sexualmente atraídos por mulheres com pelos nas axilas".

Ela conta que agora sente uma pressão para não se depilar: "A comunidade de fetiche de pelos nas axilas nos últimos anos me deixou um pouco encurralada, pois eles constantemente me dizem para 'nunca me depilar' e ameaçam deixar de me seguir se eu fizer isso. Às vezes, quero me depilar apenas para me rebelar contra os comentários e me libertar dessa pressão".