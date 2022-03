No Pará, 'cheirador de calcinha' invade casa e desfila com as peças

Um furto diferente e com toques de fetiche sexual ganhou fama rapidamente na cidade de Monte Alegre, no oeste do Pará, nesta sexta-feira (25). Isso porque um homem foi filmado ao entrar em uma residência escondido para cheirar e usar algumas das calcinhas da proprietária. O "cheirador de calcinha" é um homem de 56 anos, que foi preso e levado horas depois para delegacia. Segundo o relato do marido da dona das roupas íntimas, o ato era praticado há muitos anos.

VEJA MAIS

O "fetiche" do homem foi flagrado por uma câmera de celular escondido que havia dentro do quarto onde tudo aconteceu. As imagens mostram uma espécie de desfile de calcinhas sem público, onde o homem veste várias delas e fica andando pelo quarto enquanto se observa vestido. Todas elas foram cheiradas por ele antes do uso, como uma espécie de ritual.

A dona das calcinhas contou que percebeu vestígios de esperma nas peças, o que teria causado além do constrangimento um trauma psicológico. Após suspeitas ela resolveu deixar um celular escondido para descobrir o que estava acontecendo e assim conseguiu identificar o suspeito.

Fetiche levou 'cheirador de calcinha' para a cadeia

Depois de ser identificado, o homem foi preso na manhã desta sexta-feira e conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre. Para a polícia, o proprietário da casa relatou que o homem fazia isso há mais de 10 anos.