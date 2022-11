Multiartista Liège conversas sobre suas vivências e ancestralidade

Nos próximos dias 17 e 18 de novembro, a multiartista e empreendedora da Amazônia, Liège chega ao Pará para duas conversas com o público. Destacando sempre sua perspectiva feminina e ancestralidade afro e indígena, Liège se dedica há 18 anos a projetos que fomentam a cultura como produtora, curadora, cantora, compositora, locutora, roteirista e conteúdos digitais.

Com a Plura Multiarte, sua empresa de multi linguagens artísticas, a multiartista inicia uma série de vivências ao lado de outras mulheres das diversas vertentes da arte e da educação, que abordam suas experiências empreendedoras em suas carreiras e buscam instigar o público a gerar novas ideias.

A edição de estreia intitulada “Mulheres e a Indústria Fonográfica Brasileira: Desafios, Conquistas e Novos Horizontes”, acontecerá no Auditório da Emufpa, nesta quinta-feira (17).

Como convidadas, Liège traz consigo Joyce Cursino (PA) - multiartista e empreendedora social no campo da produção cultural e da comunicação na Amazônia que circula o Brasil dando palestras sobre suas experiências de liderança e impacto social; Sté Reis (SP) - presente de forma on line, trará sua experiência de 15 anos de carreira divididos entre o jornalismo e relações públicas, (UOL e Rolling Stone), como Gerente de Conteúdo (Pabllo Vittar, Projota, Gloria Groove, Liège, Jonathan Ferr e outros artistas); Dominique Vieira (SP) - percussionista, iniciou a carreira aos 15 anos de idade fundou e dirige musicalmente o bloco carnavalesco Tarado Ni Você (SP) além de acompanhar artistas independentes da cena musical brasileira como Linn da Quebrada, as artistas paraenses Liège e Luê e ainda o duo Baby.

“Estou imensamente feliz. É um sonho que eu e o Paulo Victor, meu parceiro de trabalho, compartilhamos em nossas carreiras e juntos estamos tornando realidade ao lado de pessoas que admiramos e acreditamos que só pela educação a gente muda a perspectiva de valorização da arte. Ter a minha prima (Luciana Oliveira) nessa jornada é ainda mais transcendental. Voltar para o nosso lugar de origem e devolver praquele lugar coisas boas que desenvolvemos através dos saberes que de lá levamos em nós. Isso é o que de fato considero viver de arte: compartilhando e fazendo com que ela chegue a todos”, disse Liège

Ao final da edição na Escola de Música da UFPA, acontecerá um pocket show especial de Liège ao lado de Dominique.

No dia seguinte, dia 18, a multiartista vai até a Shanti Amazônia, na Ilha do Mosqueiro, criada por Luciana Oliveira, também multiartista, pedagoga e professora de yoga. Juntas elas farão uma dinâmica de composição musical a partir do conteúdo produzido pelas participantes.

As convidadas são Luciana Martins (PA) professora de Letras na Ilha do Mosqueiro e Organizadora de Danças Circulares que fará uma leitura de textos e poesias e ensinará algumas técnicas de escrita criativa para que as participantes se interessem pelo e conhecimento de sua história; Carolina Caldas (PA) - Comunicóloga e especialista em liderança individual de equipes que conduzirá uma roda de conversa sobre a importância do autoconhecimento na construção de um legado coletivo e Dominique Vieira (SP) que ministrará uma oficina especial de percussão corporal e ritmo.

Agende-se:

- Workshop Mulheres e a Indústria Fonográfica Brasileira: Desafios, Conquistas e Novos Horizontes + Pocket Show Liège

Data: quinta-feira, 17/11/2022

Hora: 9h às 12h com retorno 14h às 17h

Onde: Auditório da Emufpa - Térreo - Avenida Conselheiro Furtado, n° 2007 - Belém/PA

- Vivência Artística: Conexão Ancestral como Legado

Data: sexta-feira, 18

Hora: - 15h às 18h

Onde: Casa Shanti Amazônia - Rua da Celpa, 1109. Aeroporto - Mosqueiro