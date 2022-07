Liège estreia turnê do álbum ‘Ecdise” em São Paulo

A cantora paraense Liège apresenta na Galeria Olido, em São Paulo, o show da turnê do recente álbum “Ecdise”, nesta sexta-feira, 1o de julho, às 19h. O show terá as participações especiais de Thiago Jamelão e da banda 2de1, que também estão no álbum. Na ocasião, Liège vai lançar a versão do projeto em vinil. Ecdise foi lançado em dezembro de 2021, pelo Natura Musical, e reconhecido pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) como um dos melhores álbuns do ano.

Liège fez o primeiro show de Ecidse em Belém, durante a edição do Festival Se Rasgum no Theatro da Paz, em janeiro deste ano. “Por conta da pandemia, não pude circular (com o show do álbum), tive a felicidade de participar do Se Rasgum e, agora, será o primeiro show em São Paulo, onde estou morando (há três anos), e vou começar a circulação do disco pelo Brasil”, conta Liège.

Para essa nova apresentação, Liège não quer entregar ao público apenas um show de música, mas uma experiência artística multisensorial. “O show não é convencional, tem formato de espetáculo, com interação com obra de arte”, explica. Além dos músicos, outro artista convidado é o bailarino paraense Juan Silva, que gravou o clipe da faixa “Promar”. Ele fará uma performance no evento.

Liège assina a direção artística, cenografia e figurino do espetáculo, enquanto a direção musical é de Dominique Vieira, percussionista e co-produtora musical da Linn da Quebrada.

Ouça Ecdise aqui.

“O meu público adora vinil. Vamos eternizar esse disco em formato de LP (Long-Play). O show vem coroar esse lançamento e vai acontecer no centro de São Paulo, numa galeria histórica que abriga diversas vertentes de arte e que se transformou numa referência para artistas independentes. Vai ser muito emblemático pra mim fazer esse show na Galeria Olido”, comemora Liège.

O vinil foi prensado pela Polysom com capa em co-criação da artista plástica indígena Moara Brasil e da fotógrafa paraense Vitória Leona, sob a direção de arte e figurino da multiartista Maiwsi Ayana.

Depois da capital paulista, a artista paraense deverá levar a turnê para Porto Alegre (RS), Salvador (BA) e também para cidades de Santa Catarina e Minas Gerais.

Álbum

(Lívia Mendes/ Divulgação)

“Ecdise” é o nome científico dado à troca da pele ou exoesqueleto para o crescimento de alguns animais. Liège relaciona a expressão à mudança profunda, por vezes é demorada e dolorosa, mas necessária, com produção musical de DJ Duh. Com esse disco, ela planeja conectar seu trabalho aos demais estados, revelando uma Amazônia atual, potente e integrada à cena musical e cultural do resto do Brasil e do mundo.

Como multiartista da Amazônia, Líège convida o público a observar a resistência histórica dos povos originários, bem como a existência ancorada na ancestralidade e na luta pela sobrevivência, evidenciando a narrativa do extermínio das populações pretas e indígenas.

Além do próprio sotaque e miscigenação, Liège reúne em Ecdise os afrobeats e influências de tambores afro e indígenas, que resultaram em um trabalho pop dançante de letras reflexivas.

Ecdise teve o patrocínio do Natura Musical via Lei Semear, do governo do estado do Pará e da Fundação Cultural do Pará (FCP). O disco está disponível nas plataformas de streaming, enquanto o vinil está à venda para todo o Brasil na loja virtual da cantora, no site liegemusica.com e no Instagram @liegemusica.