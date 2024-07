Nira Beat se apresenta em Porto de Moz com o show 'Lat's Nira'

Depois da estreia na carreira solo no palco da Liberal FM, em Salinas, no último sábado, a cantora Nirah Beat segue a agenda pelos demais interiores do estado. A artista esteve no programa do Markinho Pinheiro, na tarde desta terça-feira (23), e diz que está feliz com a nova fase.

A artista conta que retomar essa nova fase no palco da Liberal FM foi uma oportunidade "incrível", como classificou a artista, uma vez que ela passou um tempo fora dos palcos para se preparar para o novo momento da carreira. "Eu fiquei um período afastada para me preparar para minha carreira solo. E retornar no palco da Liberal foi uma oportunidade incrível, pois é sempre bom termos esse tipo de oportunidade", destaca a artista.

Nira já fez parte de várias bandas como AR-15, Batidão, Companhia do Calypso e Caferana. Em 2016, ela também fez parte do The Voice, no time de Carlinhos Brown, ela foi para as quartas de finais e perdeu a vaga para a vencedora da edição.

O novo show se chama Let's Nira, que é formado por músicas paraenses que fizeram sucesso. Ela diz que esse show é uma homenagem aos clássicos da música e quem vêm com uma roupagem de tecnomelody.

"A gente pega músicas de grandes artistas como Viviane Batidão, Joelma, Rebeca Lindsay e entre outros artistas. Além disso, venho lançando músicas autorais com o beat melody", acrescenta a artista.