John Mayall, ícone do blues britânico, morre aos 90 anos nos EUA

O cantor e músico John Mayall, pioneiro do blues britânico dos anos 60 e figura influente na cena rock, morreu nos Estados Unidos aos 90 anos, anunciou sua família em seu perfil oficial do Facebook. Segundo a publicação, ele morreu na segunda-feira em sua casa, na Califórnia, mas a causa precisa não foi mencionada.

"Os problemas de saúde que forçaram John a encerrar a carreira levaram um dos maiores viajantes do mundo a descansar em paz", disse o comunicado.

Nascido em 1933 em Macclesfield, perto de Manchester, Mayall chegou a Londres em 1963. Formado em Belas Artes, decidiu abandonar o trabalho como designer gráfico para se dedicar ao blues, estilo com raízes na população negra dos Estados Unidos.

Como líder da banda The Bluesbreakers, desenvolveu um estilo sofisticado. Emigrou para a Califórnia em 1968, onde continuou a desenvolver seu blues progressivo. Com a banda ele tocou com guitarristas que viriam a se tornar ídolos: ninguém menos que Eric Clapton (após ele sair dos Yardbirds, em 1965), Mick Taylor (dos Rolling Stones), Peter Green e Mick Fleetwood (do Fleetwood Mac). John Mayall foi "um grande pioneiro do blues britânico", disse o vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, em suas redes sociais.

O status de "lenda" foi reconhecida em vida: Mayall foi homenageado em seu país OBE (Oficial do Império Britânico), alé de ter sido duas vezes indicado ao Grammy. Neste 2024, foi nomeado para o Hall da Fama do Rock & Roll. Na nota, a família finaliza: "Continue tocando blues em algum lugar, John. Nós te amamos". Mayall deixou 6 filhos, 7 netos e 4 bisnetos, segundo a nota do Facebook.