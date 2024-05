VÍDEO: Mulher toma 2 litros de água de uma só vez e passa mal ao vivo durante reality de ex-BBB

Carol Versa passou mal ao vivo no reality show "A Bolha", do ex-BBB Victor Hugo, após ingerir dois litros de água de uma vez só. Depois de cumprir o desafio, a participante relatou dores no estômago e chegou a abandonar a tela da videochamada por um tempo. A cena deixou os internautas preocupados.

Assista ao momento:

Após o ocorrido, o jogo, que estava no dia da estreia, seguiu normalmente. Victor Hugo afirmou que a produtora do reality, Andreia Duarte, já estava tentando entrar em contato com Carol para saber se ela estava bem. Durante a exibição do programa, alguns internautas chegaram a pensar que algo muito grave teria acontecido e criticaram o desafio.

"Triste realidade: o absurdo chama a atenção e gera lucro. Quanto mais absurdo, mais dinheiro. E assim se constrói o rumo ao bueiro", opinou um. "Que absurdo gente", escreveu um segundo. "Faz muito mal tomar tanta água em pouco tempo!", alertou um terceiro.

Em um vídeo publicado no perfil no Instagram, Carol tranquilizou os internautas. "Eu estou viva. Estou relativamente bem e melhorando. Foi um susto, mas de uma forma geral está tudo certo", disse a participante. A participante ainda disse que o ex-BBB contatou ela para saber da situação.

"Não estou precisando de médico, o vaso já foi o suficiente. Victor Hugo me ligou e a gente conversou. Estão se certificando que estou bem. Eles (a produção) estão mais assustados com isso do que eu. Agora pelo menos estou conseguindo ficar em pé. Foram momentos terríveis que eu não quero sentir nunca mais. Não façam isso".

Segundo Victor Hugo, uma das regras de seu programa é que o participante tenha uma companhia por perto que possa ajudar em casos como o ocorrido.

