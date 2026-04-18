Mulher Pera diz que não perdoa Valesca Popozuda por 'prejudicar carreira' das frutas

A modelo Suéllem Cury, conhecida como Mulher Pera, criticou publicamente a cantora Valesca Popozuda após a funkeira pedir desculpas por músicas antigas que faziam referência às chamadas “mulheres fruta”. A declaração de Valesca foi dada durante participação no programa Eita, Lucas, do SBT, e repercutiu nas redes sociais.

Após o pedido de desculpas, Mulher Pera afirmou que não aceita a retratação e relembrou impactos negativos que, segundo ela, as músicas tiveram em sua carreira.

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Em manifestação, a artista declarou que as músicas lançadas por Valesca no início da carreira teriam prejudicado a visibilidade e oportunidades de trabalho de outras figuras do mesmo segmento.

“Eu, como Mulher Pera, não aceito as suas desculpas. Você prejudicou a nossa carreira, tirou vários shows no nosso auge e tentou praticamente destruir a nossa carreira”, afirmou.

A fala reacendeu discussões sobre a rivalidade entre artistas ligadas ao movimento das “mulheres fruta”, que teve grande projeção no funk carioca nos anos 2000.

Durante a entrevista, Valesca Popozuda relembrou o período em que integrava o grupo Gaiola das Popozudas e explicou que as músicas com referências a nomes como Mulher Melancia, Moranguinho, Melão e Pêra faziam parte de uma estratégia comum na época.

Segundo a cantora, o objetivo era ganhar espaço no cenário musical aproveitando a popularidade dessas personagens. “Era um marketing, uma forma de pegar carona e ganhar espaço”, disse.

Ao ser questionada se já havia se retratado anteriormente, Valesca afirmou que não e aproveitou a entrevista para pedir desculpas publicamente. “Desculpa, meninas. Ficaram chateadas comigo na época”, declarou.