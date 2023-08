Mulher Melão tira a roupa em live para os fãs: 'Eles foram à loucura'

Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, presentou os fãs que assinam seu conteúdo numa plataforma adulta, com uma live completamente nua. A modelo tirou a roupa e mostrou tudo em um hotel de luxo no Rio de Janeiro. "Mostro tudo (risos). Eles foram à loucura. Live é a parte do meu canal que eles mais amam, porque interajo com eles e fico bem à vontade. Eles estão amando e como eles vem no ao vivo daí tem certeza que é tudo real sem edição e sem filtro", disse a modelo para uma entrevista ao site EXTRA.

Vale lembrar, que recentemente, Melão entrou no clima do novo filme da Barbie e fez um ensaio com um look sexy rosa inspirado na famosa boneca. "É uma Barbie safadinha, com uma calcinha pequenininha. Essas ouras Barbies estavam muito caretas (risos)", diz ela, que está comercializando as imagens em seu OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto que vende nudes na web. "Os homens têm muita fantasia com a boneca Barbie", afirmou.

Quem quiser assistir ao vídeo apimentado terá que pagar a quantia de R$ 47 mensais para ter acesso a todo o conteúdo íntimo de Melão na plataforma. Ela garante que as fotos são todas naturais.

