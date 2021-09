Vaza vídeo íntimo da Mulher Melão homenageando o Flamengo

Renata Frisson, mais conhecida como Mulher Melão, teve um vídeo íntimo da plataforma adulta “OnlyFans” vazado na Web. No registro, ela faz uma homenagem muito ousada para o clube do coração, o Flamengo. As informações são do Observatório dos Famosos.

No registro, a Mulher Melão surge usando a camisa do Flamengo e uma calcinha fio-dental vermelha. Ao som do hino do time rubro-negro, ela começa a tirar a roupa e mostrar suas partes íntimas.

Durante uma entrevista, a modelo disse que, apesar do vazamento do conteúdo íntimo, ela não está preocupada. Pelo contrário, para Renata, isso ajudou a alavancar ainda mais o número de assinantes em seu OnlyFans.