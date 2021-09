Mulher Melão retribui elogio de seguidor com foto ousada

A modelo e influencer Renata Frisson, a Mulher Melão, é uma das celebridades com maior fã-clube do país e tem um público cativo, especialmente entre os homens. Somente no Instagram são mais de 1,6 milhão de inscritos. Nesta terça-feira (14) , a musa usou a caixa de respostas da plataforma para interagir com os seguidores e recebeu de um deles o seguinte elogio: “Mulher mais linda do Brasil! Um anjo do céu”.

E para mostrar que leva muito a sério a relação que mantém com seus admiradores, a loira respondeu o comentário não com um agradecimento verbal, mas, com algo que enche muito mais os olhos de quem já tem na beldade um colírio para os olhos. Renata postou uma foto ousada, pra deixar qualquer fã babando.