Mulher de William Bonner mostra jornalista saindo de casa para último dia no 'Jornal Nacional'
Natasha Dantas, mulher de William Bonner, mostrou os bastidores do jornalista saindo de casa para seu último dia na bancada do Jornal Nacional. O apresentador se despede do telejornal da TV Globo nesta sexta-feira, 31. A partir de segunda, 3, será substituído por César Tralli.
No vídeo, publicado pela manhã no Instagram, Bonner aparece de terno e gravata e óculos escuros dando um beijo de despedido na mulher. "Vai ser bom, vai ser bom, 'bora'", diz o jornalista em seguida, abrindo a porta e sorrindo para a câmera.
"Vai ser lindo, vai ser especial! Te amo!", escreveu Natasha, que tem demonstrado apoio ao jornalista desde o anúncio de que ele deixaria o JN. Nesta semana, ela também divulgou vídeos lembrando momentos especiais do apresentador na bancada.
Ceramista - atividade a qual passou a se dedicar após anos como fisioterapeuta, - Natasha é casada com Bonner desde 2018. O jornalista anunciou sua saída do telejornal da Globo em setembro, após 29 anos como apresentador.
A dança das cadeiras dos âncoras dos telejornais da Globo começou na quinta-feira, 30. Tralli apresentou, pela última vez, o Jornal Hoje, atração que agora será comandada por Roberto Kovalick, que por sua vez será substituído por Tiago Scheuer no Hora 1.
