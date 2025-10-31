Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mulher de William Bonner mostra jornalista saindo de casa para último dia no 'Jornal Nacional'

Estadão Conteúdo

Natasha Dantas, mulher de William Bonner, mostrou os bastidores do jornalista saindo de casa para seu último dia na bancada do Jornal Nacional. O apresentador se despede do telejornal da TV Globo nesta sexta-feira, 31. A partir de segunda, 3, será substituído por César Tralli.

No vídeo, publicado pela manhã no Instagram, Bonner aparece de terno e gravata e óculos escuros dando um beijo de despedido na mulher. "Vai ser bom, vai ser bom, 'bora'", diz o jornalista em seguida, abrindo a porta e sorrindo para a câmera.

"Vai ser lindo, vai ser especial! Te amo!", escreveu Natasha, que tem demonstrado apoio ao jornalista desde o anúncio de que ele deixaria o JN. Nesta semana, ela também divulgou vídeos lembrando momentos especiais do apresentador na bancada.

Ceramista - atividade a qual passou a se dedicar após anos como fisioterapeuta, - Natasha é casada com Bonner desde 2018. O jornalista anunciou sua saída do telejornal da Globo em setembro, após 29 anos como apresentador.

A dança das cadeiras dos âncoras dos telejornais da Globo começou na quinta-feira, 30. Tralli apresentou, pela última vez, o Jornal Hoje, atração que agora será comandada por Roberto Kovalick, que por sua vez será substituído por Tiago Scheuer no Hora 1.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

JORNAL NACIONAL/WILLIAM BONNER/SAÍDA/ÚLTIMO DIA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVIDADE

Manu Bahtidão ousa em “Resenhão com Bahtidão” misturando pagode e sertanejo

Projeto reuniu celebridades da Dança dos Famosos

31.10.25 17h39

POTENTE

Gaby Amarantos destaca representatividade da Amazônia no Global Citizen Festival

A cantora vai recriar cenas do filme 'Rock Doido' no palco, marcando o início da turnê

31.10.25 16h42

COMEMORAÇÃO

Zell lança álbum “Caos” e celebra sua nova era com show neste sábado

O projeto celebra a intimidade do artista em momentos vividos

31.10.25 14h05

JUNTOS

Nilson Chaves e Vital Lima apresentam o show 'Certas Canções' em Belém

Lembranças e emoções compartilhadas marcam momento musical dos cantores

31.10.25 13h45

MAIS LIDAS EM CULTURA

TRANSMISSÃO

Global Citizen Festival: Amazônia será transmitido ao vivo; veja horários e onde assistir de graça

Rede Globo confirma transmissão ao vivo do evento neste sábado (1º), direto de Belém

31.10.25 8h00

GUIA COMPLETO

Saiba tudo sobre o Global Citizen Festival: horários, ingressos, regras e como acessar o evento

Evento será realizado neste sábado (1º), no Estádio do Mangueirão, em Belém; confira tudo que você precisa saber antes de ir

30.10.25 10h00

CULTURA

Chris Martin no Jurunas? Fã posta foto com vocalista do Coldplay em Belém e viraliza na web

Vocalista do Coldplay se apresenta neste sábado (01), no Mangueirão, durante o Global Citizen

31.10.25 13h11

FESTIVAL

Ingressos digitais do Global Citizen Festival: saiba como baixar, validar e se prints são aceitos

Confira um guia sobre o aplicativo Quentro e esclareça as principais dúvidas sobre os ingressos para entrar no evento

28.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda