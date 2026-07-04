Mulher de Faustão se emociona ao relembrar transplantes: 'não teria visto a Lara casando'

Luciana Cardoso, mulher de Faustão, falou a respeito da forma como lidou com a saúde do apresentador nos últimos anos. A declaração foi dada em entrevista ao Pod Chegar com Silvia Vinhas, publicada na última quinta-feira, 2, no YouTube.

"O problema de saúde, a insuficiência cardíaca, foi detectado no final de 2020. Até o transplante foram três anos. A gente foi lidando com a situação, com remédios até o momento em que teve a detecção que teria que fazer o transplante. É um negócio assustador. Não sabia o que esperar, como lidar, o que era", relembrou.

Em seguida, Luciana ressaltou a importância da generosidade de pessoas que se declaram como doadoras de órgãos, e permitem a continuidade de vidas como a de seu marido. Com a voz emocionada, ela fez uma reflexão sobre as cirurgias de Faustão.

"Imagina, se não tivesse essa possibilidade transplante, o Fausto não teria visto o João fazendo as coisas dele, não estaria vendo o Rodrigo maior de idade, não estaria vendo a Lara casando... Isso é muito bonito. Só agradecimento, mesmo", comentou, destacando a relação do apresentador com os filhos.