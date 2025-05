Mostra ‘Existirmos’ reúne obras de arte no Museu de Arte de Belém na Semana Nacional de Museus

O Museu de Arte de Belém (Mabe) abre neste domingo, 18, com programação de 9h às 13h, a mostra “Existirmos”, que reúne obras pertencentes ao acervo do museu e conta com a curadoria de Nina Matos e curadoria adjunta de Waldereis Araújo. A exposição integra a Semana Nacional de Museus, em comemoração ao Dia Internacional dos Museus. Neste ano, a semana traz o tema "O futuro dos museus em comunidades em rápida transformação". Com a diversidade como marca, a mostra traz ao público trabalhos de Anita Guidi, Antonio Salazar, Dionorte Drumond, Dumas Seixas, Gariasso, João Batista de Paula Fonseca, Leônidas Monte, Marinaldo Santos, Miguel Chikaoka, Octávio Cardoso,Paula Sampaio,Paulo Santos, Pinto Guimarães e Simões, e das jovens artistas visuais amazônicas convidadas Boto Psicodélico, Dannoelly Cardoso, Ireny Nunes, Júlia Goulart, Laís Cabral, Ka Miranda, LENU. Michelle Cunha e Renata Segtowick. A visitação estará aberta ao público até o mês de setembro deste ano.

VEJA MAIS

Segundo a organização da exposição, o projeto busca também aproximar o Mabe de comunidades que vivenciam arte e sustentabilidade com a realização da oficina "Sustentabilidade e Arte: Uma abordagem sociocultural na cena comunitária de Belém", ministrada por Nicobates, jornalista, músico e mestre em Comunicação Social, produtor cultural e coordenador da Associação Sociocultural Outros Nativos.

Obras de arte da mostra 'Existirmos' Renata Segtowick Ka Miranda

A mostra “Existirmos” é composta de 42 obras, entre pinturas, fotografias, colagens, objetos artísticos. Os visitantes poderão conhecer os diversos núcleos da montagem, que abordam “imagens de natureza exuberante, lirismo/imaginário amazônico, representações de povos originários, bem como obras de tom mais político e que evidenciam as ações predatórias que destroem o eco-sistema e provocam a crise que presenciamos no planeta”, afirma o texto de divulgação.

Dannoelly Cardoso, que participa da exposição com obras de sua série “Olhares Sensíveis”, recebeu o convite da curadora Nina Matos para integrar o projeto. “Uma mostra com obras distintas é importante por valorizar a diversidade de expressões, promover o diálogo entre diferentes perspectivas e fortalecer o cenário artístico por meio da troca de saberes e do respeito à pluralidade cultural. Quando reúne obras de mulheres, ganha ainda mais relevância ao dar visibilidade às suas narrativas, fortalecer suas vozes e contribuir para a equidade de gênero no campo das artes”, reflete a artista.

Para as curadoras Nina Matos e Waldereis Araújo, a exposição reflete um olhar que integra as artes com a preocupação pelo futuro do planeta. “As ameaças ao nosso patrimônio natural e cultural são reais e desestruturantes em vários âmbitos, como na economia, no bem-estar de vida, causando impacto principalmente em comunidades tradicionais. Urge repensar nossas práticas de existência, urge encontrar soluções para crise climática que é também uma crise cultural. A arte possui um imenso poder para inspirar mudanças, transformações de práticas de existência, estabelecendo reflexões sobre a vida. Esta exposição tem este propósito de trazer ao público obras do acervo do Mabe e de jovens artistas amazônicas que estão pensando e refletindo sobre tais questões, bem como a realização de ações educativas que reflitam e apontem caminhos para um pleno existir”, afirmam as mentoras da exposição.