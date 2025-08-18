Mostra Ecofalante de Cinema chega a Belém com programação gratuita

A Mostra Ecofalante de Cinema, principal evento sul-americano dedicado a produções audiovisuais com foco em questões socioambientais, desembarca em Belém entre 20 de agosto e 3 de setembro. As exibições acontecem no Cine Líbero Luxardo e no Sesc Ver-O-Peso, com entrada gratuita.

Esta é a segunda edição consecutiva da mostra na capital paraense. Em 2025, a programação se destaca pela representatividade: quase 60% dos filmes são dirigidos por mulheres, incluindo nomes como as paraenses Aldira Akay, Beka Munduruku, Rilcélia Akay e Priscilla Brasil, ao lado de realizadoras de outras regiões do Brasil e do mundo.

Destaques da programação

Cerimônia de abertura (20/08, apenas para convidados): exibição do documentário “Não Haverá Mais História Sem Nós”, de Priscilla Brasil, que aborda a exploração histórica da Amazônia e a relação entre o conceito de "vazio demográfico" e o racismo na região.

Sessões abertas: de 21 a 27/08 no Cine Líbero Luxardo e de 28/08 a 3/09 no Sesc Ver-O-Peso. A programação completa está disponível no site oficial.

Homenagem a Hermano Penna

A mostra celebra a obra do cineasta Hermano Penna, conhecido por retratar conflitos sociais no Norte e Nordeste. Dois de seus clássicos serão exibidos:

"Fronteira das Almas" (1987): Vencedor do Rio Cine Festival, o filme acompanha agricultores em Rondônia enfrentando disputas fundiárias. Elenco: Antônio Leite, Suzana Gonçalves e Marcélia Cartaxo.

"Sargento Getúlio" (1983): Adaptação do livro de João Ubaldo Ribeiro, com Lima Duarte no papel do sargento que desafia ordens superiores. Premiado em Locarno (Suíça), Gramado e Havana.

Por que ir? A Ecofalante consolida-se como espaço para reflexão sobre meio ambiente e sociedade, valorizando o cinema amazônico e nacional em diálogo com produções internacionais.

SERVIÇO:

Mostra Ecofalante Pará

DATA: de 20 de agosto a 03 de setembro de 2025

Entrada gratuita

LOCAIS: Cine Líbero Luxardo – Av. Gentil Bitencourt 650, Nazaré – Belém

Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso – Blvd. Castilhos França 522/523, Campina – Belém