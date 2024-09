Morre Tito Jackson, irmão de Michael Jackson e ex-integrante do Jackson 5, aos 70 anos

Toriano Adaryll "Tito" Jackson, músico e ex-membro do grupo Jackson 5, morreu aos 70 anos de idade. A notícia foi confirmada por seus filhos, TJ, Taj e Taryll, em uma emocionante publicação nas redes sociais na noite deste domingo (15). Tito, irmão mais velho de Michael Jackson (1958-2009), faleceu em decorrência de um ataque cardíaco enquanto dirigia, de acordo com informações preliminares divulgadas pelo site Entertainment Tonight.

"É com o coração pesado que anunciamos que nosso amado pai, o membro do Hall da Fama do Rock & Roll, Tito Jackson, não está mais conosco. Estamos chocados, tristes e com o coração partido. Nosso pai era um homem incrível que se importava com todos e seu bem-estar", escreveram os filhos do músico em um post no Instagram.

Tito Jackson foi um dos integrantes originais do Jackson 5, grupo formado em 1964 sob a rígida orientação de seu pai, Joe Jackson. Ao lado de seus irmãos Michael, Jackie, Jermaine e Marlon, Tito ajudou a moldar a música pop dos anos 60 e 70, emplacando hits como "I Want You Back", "ABC", "The Love You Save" e "I’ll Be There". O grupo foi um dos primeiros sucessos comerciais da gravadora Motown e entrou para o Rock & Roll Hall of Fame em 1997.

Tito Jackson com seus irmãos no grupo Jackson 5. (Reprodução/@poppa3t)

Pouco antes de sua morte, Tito compartilhou em seu Instagram um momento especial ao lado de seus irmãos Jackie e Marlon, em que visitaram um memorial em homenagem a Michael Jackson, na Alemanha. "Antes do nosso show em Munique, meus irmãos Jackie, Marlon e eu visitamos o belo memorial dedicado ao nosso amado irmão Michael Jackson", dizia a última publicação.

Após o fim do Jackson 5, Tito seguiu carreira solo, dedicando-se especialmente ao blues. Seu maior sucesso nessa fase veio em 2016, com o single "Get It Baby", uma colaboração com o rapper Big Daddy Kane, que marcou um novo capítulo em sua trajetória musical.

Tito Jackson deixa três filhos – Taj, Taryll e TJ – que seguiram seus passos na música, formando o grupo de R&B/pop 3T. Além disso, Tito era avô de nove netos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)