Morre Silvio Tendler: cineastas paraenses lamentam a morte do documentarista da brasilidade

Cineastas em Belém lamentaram a morte do documentarista Silvio Tendler, aos 75 anos, nesta sexta-feira (5), vítima de infecção generalizada. A partir do trabalho dele, o documentário passou a ser mais valorizado e disseminado em todo o país. Silvio encontrava-se internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. O enterro será no domingo (7), às 11h, no Cemitério Comunal Israelita do Caju, na zona portuária da cidade.

O jornalista e cineasta Ismael Machado não tem nenhuma dúvida acerca da contribuição de Silvio Tendler à cultura brasileira. "Silvio Tendler foi um dos mais importantes cineastas brasileiros, responsável por transformar o documentário em um gênero de alcance popular sem abrir mão da densidade histórica e política. Seus filmes, entre eles 'Jango' e 'Os Anos JK', alcançaram públicos expressivos, algo raro no documentário brasileiro, e mostraram que a narrativa audiovisual podia dialogar com as massas sem perder rigor intelectual".

"Fundador da Caliban Produções, Tendler reuniu um dos maiores acervos de imagens históricas do Brasil, colocando-se também como guardião da memória nacional. Professor da PUC-Rio, formou gerações de cineastas e pesquisadores, unindo prática artística e compromisso pedagógico. Sua obra permanece como testemunho de uma vida dedicada à luta pela justiça, à memória dos que foram silenciados e à crença no poder transformador do cinema", acrescenta Ismael Machado.

No caso da cineasta Jorane Castro, que chegou a conhecer Silvio, ele deixa um acervo de trabalhos atuais. "Silvio Tender foi um dos grandes documentaristas brasileiros. Deixa um legado de filmes que nos ajudam a entender melhor a historia recente do Brasil. Seus documentários são atuais, e recomendo a quem se interessar que assista pela primeira vez, ou os reveja. Tive o prazer de encontrar o Silvio em varias ocasiões, e nossas trocas foram sempre frutíferas. Só tenho a agradecer por tudo o que aprendi com ele. O cinema brasileiro está de luto, hoje (5), destaca Jorane.

A Caliban Cinematográfica, fundada por Silvio, manifestou-se acerca do falecimento do cineasta. "Hoje, a Caliban se despede de seu fundador, o documentarista, utopista e admirador da vida, Silvio Tendler. Ele partiu aos 75 anos, após 57 de dedicação ao cinema nacional. Silvio deixa uma filha, um neto, mais de cem obras, incontáveis amigos, centenas de ex-alunos, uma legião de fãs e a semente da justiça social plantada em todos nós", diz a Nota.

Profissionais do cinema e público e geral lamentam o falecimento de Silvio Tendler (Foto: Divulgação / Silvio Tendler)

Cultura viva

Silvio Tendler, irmão do artista plástico Sidnei Tendler, notabilizou-se como autor de mais de 70 produções entre curtas, médias e longas. Ele marcou a história do cinema nacional com filmes que narraram momentos políticos do país, como "Os anos JK — Uma trajetória política" (1981), "Jango" (1984), "Marighella, retrato falado do guerrilheiro" (2001) e "Tancredo: A travessia" (2010). O cineasta também dedicou parte de sua trajetória a registrar a vida de personalidades da arte e da literatura brasileira. Entre seus documentários estão "Castro Alves — Retrato falado do poeta" (1999), "Glauber, labirinto do Brasil" (2003) e "Ferreira Gullar — Arqueologia do poeta" (2019).

Em 1981, lançou "O mundo mágico dos Trapalhões", filme sobre o grupo de humor formado por Renato Aragão, Dedé Santana, Zacarias e Mussum. A produção continua sendo o documentário de maior público da história do cinema brasileiro, com 1,8 milhão de espectadores, segundo a Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Em 2023, Silvio Tendler lançou "O futuro é nosso!", seu último longa-metragem, feito a partir de entrevistas virtuais realizadas durante a pandemia. O filme contou com a participação do cineasta britânico Ken Loach e foi descrito por Tendler como "um filme utópico".

No mesmo ano, ele também atuou como fotógrafo e curador da exposição "Resistência retiniana", no Sesc Niterói, e estreou como dramaturgo e diretor de teatro com o espetáculo "Olga e Luís Carlos, uma história de amor", no Sesc Copacabana.Conhecido como o “cineasta dos vencidos”, Tendler afirmou em entrevista ao O Globo que preferia a definição dada pelo amigo diplomata Arnaldo Carrilho: “Cineasta dos sonhos interrompidos”.

O diretor vinha enfrentando, desde 2011, limitações de mobilidade após complicações de um defeito congênito. Chegou a ficar próximo da tetraplegia, mas recuperou parte dos movimentos após cirurgia com o neurocirurgião Paulo Niemeyer. Essa fase foi retratada no documentário "A arte do renascimento — Uma cinebiografia de Silvio Tendler", dirigido por Noilton Nunes.

Nos últimos anos, além dos problemas de saúde, o cineasta relatava dificuldades para captar recursos em editais públicos. Em abril de 2025, disse ao colunista Ancelmo Gois que, apesar de sua trajetória, só recebia pontuação nos editais por ser cadeirante. Ainda em 2025, Tendler recebeu a Ordem do Mérito Cultural, reconhecimento do governo federal pela sua contribuição à cultura brasileira.

Silvio Tendler nasceu no Rio de Janeiro em 2 de março de 1950. Ele se aproximou do cinema nos cineclubes cariocas dos anos 1960, e, em 1969, iniciou o curso de Direito na PUC-Rio, mas abandonou para seguir sua paixão pela arte cinematográfica. Em 1970, Silvio mudou-se para o Chile, motivado pela vitória do presidente Salvador Allende, permanecendo no país por quase dois anos. Em 1972, viajou para a França, onde concluiu estudos em Cinema e História. Em Paris, teve contato com o etnólogo Jean Rouch, que o incentivou a seguir no cinema documental, área em que se tornaria referência.