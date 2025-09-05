Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre Silvio Tendler: cineastas paraenses lamentam a morte do documentarista da brasilidade

Tendler morreu nesta sexta (5), aos 75 anos, vítima de infecção generalizada, no Rio de Janeiro

Eduardo Rocha
fonte

Cineasta Silvio Tendler deixa um legado de trabalhos marcantes sobre a cultura brasileira (Foto: Leo Martins)

Cineastas em Belém lamentaram a morte do documentarista Silvio Tendler, aos 75 anos, nesta sexta-feira (5), vítima de infecção generalizada. A partir do trabalho dele, o documentário passou a ser mais valorizado e disseminado em todo o país. Silvio encontrava-se internado no Hospital Copa D'Or, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. O enterro será no domingo (7), às 11h, no Cemitério Comunal Israelita do Caju, na zona portuária da cidade.

O jornalista e cineasta Ismael Machado não tem nenhuma dúvida acerca da contribuição de Silvio Tendler à cultura brasileira. "Silvio Tendler foi um dos mais importantes cineastas brasileiros, responsável por transformar o documentário em um gênero de alcance popular sem abrir mão da densidade histórica e política. Seus filmes, entre eles 'Jango' e 'Os Anos JK', alcançaram públicos expressivos, algo raro no documentário brasileiro, e mostraram que a narrativa audiovisual podia dialogar com as massas sem perder rigor intelectual". 

"Fundador da Caliban Produções, Tendler reuniu um dos maiores acervos de imagens históricas do Brasil, colocando-se também como guardião da memória nacional. Professor da PUC-Rio, formou gerações de cineastas e pesquisadores, unindo prática artística e compromisso pedagógico. Sua obra permanece como testemunho de uma vida dedicada à luta pela justiça, à memória dos que foram silenciados e à crença no poder transformador do cinema", acrescenta Ismael Machado.

No caso da cineasta Jorane Castro, que chegou a conhecer Silvio, ele deixa um acervo de trabalhos atuais. "Silvio Tender foi um dos grandes documentaristas brasileiros. Deixa um legado de filmes que nos ajudam a entender melhor a historia recente do Brasil. Seus documentários são atuais, e recomendo a quem se interessar que assista pela primeira vez, ou os reveja. Tive o prazer de encontrar o Silvio em varias ocasiões, e nossas trocas foram sempre frutíferas. Só tenho a agradecer por tudo o que aprendi com ele. O cinema brasileiro está de luto, hoje (5), destaca Jorane.

A Caliban Cinematográfica, fundada por Silvio, manifestou-se acerca do falecimento do cineasta. "Hoje, a Caliban se despede de seu fundador, o documentarista, utopista e admirador da vida, Silvio Tendler. Ele partiu aos 75 anos, após 57 de dedicação ao cinema nacional. Silvio deixa uma filha, um neto, mais de cem obras, incontáveis amigos, centenas de ex-alunos, uma legião de fãs e a semente da justiça social plantada em todos nós", diz a Nota.

image Profissionais do cinema e público e geral lamentam o falecimento de Silvio Tendler (Foto: Divulgação / Silvio Tendler)

Cultura viva

Silvio Tendler, irmão do artista plástico Sidnei Tendler, notabilizou-se como autor de mais de 70 produções entre curtas, médias e longas. Ele marcou a história do cinema nacional com filmes que narraram momentos políticos do país, como "Os anos JK — Uma trajetória política" (1981), "Jango" (1984), "Marighella, retrato falado do guerrilheiro" (2001) e "Tancredo: A travessia" (2010). O cineasta também dedicou parte de sua trajetória a registrar a vida de personalidades da arte e da literatura brasileira. Entre seus documentários estão "Castro Alves — Retrato falado do poeta" (1999), "Glauber, labirinto do Brasil" (2003) e "Ferreira Gullar — Arqueologia do poeta" (2019).

Em 1981, lançou "O mundo mágico dos Trapalhões", filme sobre o grupo de humor formado por Renato Aragão, Dedé Santana, Zacarias e Mussum. A produção continua sendo o documentário de maior público da história do cinema brasileiro, com 1,8 milhão de espectadores, segundo a Agência Nacional do Cinema (Ancine). 

Em 2023, Silvio Tendler lançou "O futuro é nosso!", seu último longa-metragem, feito a partir de entrevistas virtuais realizadas durante a pandemia. O filme contou com a participação do cineasta britânico Ken Loach e foi descrito por Tendler como "um filme utópico". 

No mesmo ano, ele também atuou como fotógrafo e curador da exposição "Resistência retiniana", no Sesc Niterói, e estreou como dramaturgo e diretor de teatro com o espetáculo "Olga e Luís Carlos, uma história de amor", no Sesc Copacabana.Conhecido como o “cineasta dos vencidos”, Tendler afirmou em entrevista ao O Globo que preferia a definição dada pelo amigo diplomata Arnaldo Carrilho: “Cineasta dos sonhos interrompidos”.

O diretor vinha enfrentando, desde 2011, limitações de mobilidade após complicações de um defeito congênito. Chegou a ficar próximo da tetraplegia, mas recuperou parte dos movimentos após cirurgia com o neurocirurgião Paulo Niemeyer. Essa fase foi retratada no documentário "A arte do renascimento — Uma cinebiografia de Silvio Tendler", dirigido por Noilton Nunes.

Nos últimos anos, além dos problemas de saúde, o cineasta relatava dificuldades para captar recursos em editais públicos. Em abril de 2025, disse ao colunista Ancelmo Gois que, apesar de sua trajetória, só recebia pontuação nos editais por ser cadeirante. Ainda em 2025, Tendler recebeu a Ordem do Mérito Cultural, reconhecimento do governo federal pela sua contribuição à cultura brasileira. 

Silvio Tendler nasceu no Rio de Janeiro em 2 de março de 1950. Ele se aproximou do cinema nos cineclubes cariocas dos anos 1960, e, em 1969, iniciou o curso de Direito na PUC-Rio, mas abandonou para seguir sua paixão pela arte cinematográfica. Em 1970, Silvio mudou-se para o Chile, motivado pela vitória do presidente Salvador Allende, permanecendo no país por quase dois anos. Em 1972, viajou para a França, onde concluiu estudos em Cinema e História. Em Paris, teve contato com o etnólogo Jean Rouch, que o incentivou a seguir no cinema documental, área em que se tornaria referência.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

cultura

em belém, cineastas lamentam morte de silvio tendler
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PRESERVAÇÃO

Casarões históricos são renovados e ganham vida com oferta de atividades culturais em Belém

Espaços restaurados valorizam a memória e incentivam a atividade turística e econômica da cidade

05.09.25 16h36

DIVERSIDADE

Festival Acessa BH 2025 terá, pela primeira vez, artistas do Norte na programação

Paraense Rô Colares apresenta espetáculo inspirado em ancestralidade e vivências do espectro autista

05.09.25 8h00

A VEZ DE BELÉM

Pôr do Suel desembarca em Belém com hits, vibe sunset e pagode para todas as gerações

Após rodar o Brasil com sua label, Suel chega à capital paraense com participações especiais e repertório que homenageia o melhor do pagode nacional e seus maiores sucessos

05.09.25 8h00

CULTURA

Atriz Isabella Adorama revela desejo por novos projetos no teatro e cinema

Mineira de 22 anos tem focado em aprendizados e novas oportunidades na carreira

05.09.25 0h02

MAIS LIDAS EM CULTURA

PERDA

Silvio Tendler morre aos 75 anos no Rio vítima de infecção

Documentarista dirigiu mais de 70 filmes e ficou conhecido por obras como "Jango" e "Os anos JK"

05.09.25 11h45

CONTEÚDO ADULTO

Virgem e cristã, influenciadora fatura R$ 440 milhões no OnlyFans sem publicar nudes

Sophie Rain, de 20 anos, surpreende ao conquistar espaço entre as maiores estrelas da plataforma com conteúdo não explícito

26.07.25 15h29

SAÚDE RAUL GIL

Internação de Raul Gil expõe conflito familiar; entenda a briga entre herdeiros

05.09.25 11h39

CULTURA

Artistas e público celebram na AABB décadas do brega, raiz do som paraense

Será neste sábado (6) na sede da AABB, em Ananindeua, a partir das 22h, numa grande festa para a plateia cantar e dançar com os artistas pioneiros do gênero que é 'cara do Pará'

05.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda