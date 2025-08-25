Capa Jornal Amazônia
Cultura

Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz

Estadão Conteúdo

Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, morreu nesta segunda-feira, 25. A notícia foi divulgada nas redes sociais do grupo. A causa da morte não foi revelada.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de nosso irmão e guitarrista Rogério Meanda. Rogério foi parte essencial da história da Blitz e da vida de todos nós. Neste momento de dor, pedimos respeito e privacidade para a família, amigos e integrantes da banda", diz a nota.

Meanda era guitarrista da Blitz desde 2005.

O comunicado ainda diz que informações sobre o velório e despedida serão divulgadas posteriormente.

O guitarrista gravou com artistas como Gal Costa, Roberto Carlos e Cazuza. Com o último, escreveu Medieval II, Só se for a dois e Nosso amor a gente inventa, além de ter participado da gravação de Exagerado.

Fãs e seguidores usaram as redes sociais para lamentar a morte de Rogério Meanda. "Ainda pegando meus caquinhos aqui, coração despedaçado! Rogério é um ícone da guitarra e deixou um legado eterno", escreveu um. "Que triste! Um super guitarrista e pessoa querida", disse outro.

ROGÉRIO MEANDA/MORTE
Cultura
