O Liberal chevron right Cultura chevron right

Morre Nobuo Yamada, cantor de 'Os Cavaleiros do Zodíaco', aos 61 anos; relembre a trajetória

No Brasil, ele ficou famoso por ser a voz do tema de abertura do desenho Os Cavaleiros do Zodíaco

Estadão Conteúdo
fonte

Nobuo Yamada (Reprodução / redes sociais)

O cantor japonês Nobuo Yamada, também conhecido como NoB morreu no último sábado, 9, aos 61 anos. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 13, em uma nota oficial divulgada pela sua produtora, a Mojost.

No Brasil, ele ficou famoso por ser a voz do tema de abertura do desenho Os Cavaleiros do Zodíaco, com a canção Pegasus Fantasy.

"Comunicamos que o artista NoB (Nobuo Yamada), que pertencia à nossa empresa, faleceu às 13:39 do dia 9 de agosto de 2025 devido a uma complicação de câncer de estômago, após ter sido hospitalizado", diz o texto.

A Mojost ainda informa que "o velório foi realizado de forma discreta, apenas com a presença da família" e avisa aos fãs para respeitar o luto da família. "Um evento de despedida para os fãs será planejado para uma data posterior. Os detalhes serão comunicados em breve", completa o comunicado.

Quem era Nobuo Yamada?

Segundo o comunicado, NoB estreou como cantor em 1984 como vocalista da banda MAKE-UP e, desde então, esteve ativo em diversas bandas e projetos, atuando como vocalista, letrista e compositor.

Ele também era a voz de Blue Forever, Never e diversas outra trilhas do famoso desenho. Nobuo ainda trabalhou em diversas canções para outros animes e séries de super-heróis.

Nobuo Yamada esteve no Brasil em diversas ocasiões, como lembrou a organização do evento Anime Friends. "NoB esteve presente em edições do Anime Friends - entre elas 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 (inclusive com um show ao lado da Família Lima) e 2016 - momentos que ficaram guardados com muito carinho na memória dos fãs."

Oito anos atrás, o cantor foi diagnosticado com um câncer de estômago e, desde então, vinha lutando contra a doença com tratamentos de radioterapia e quimioterapia.

O comunicado ainda informa que, na época, os médicos deram apenas cinco anos de vida para o artista, mas ele sobreviveu oito anos. O último trabalho de Nobuo Yamada foi a música Rock Mújician NoB.

.
