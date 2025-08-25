Capa Jornal Amazônia
Bethânia e Gilda Midani se separam após oito anos de relacionamento

O ex-casal começou a se relacionar longa da exposição pública em 2017

O Liberal
fonte

Maria Bethânia e Gilda Midani (Reprodução/ Redes sociais)

A cantora Maria Bethânia e a estilista Gilda Midani colocaram fim ao casamento após oito anos juntos. O término aconteceu de forma discreta, segundo informou o jornal Extra. Apesar da separação, as duas seguem mantendo parceria profissional e trocando elogios nas redes sociais.

Bethânia e Gilda iniciaram o relacionamento em 2017, longe da exposição pública. A união ganhou maior visibilidade em 2022, quando viralizou um vídeo em que a cantora aparece beijando a estilista durante uma celebração familiar em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, terra natal da artista.

Gilda Midani, além de estilista e designer reconhecida, é mãe do ator João Vicente de Castro, que interpreta o personagem Renato no remake de “Vale Tudo”, da TV Globo. Ele é fruto de seu relacionamento com o jornalista Tarso de Castro, um dos fundadores do jornal O Pasquim, já falecido.

