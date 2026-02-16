Capa Jornal Amazônia
Cultura

Morre Robert Duvall, ator de 'o Poderoso Chefão' e 'Apocalypse Now', aos 95 anos

Em O Poderoso Chefão, ele interpretou Tom Hagen, conselheiro e advogado do mafioso vivido por AL Pacino. Já em Apocalypse Now, ele viveu o Tenente Coronel Bill Kilgore. Ambos os trabalhos lhe renderam indicações ao Oscar.

Estadão Conteúdo
fonte

Robert Duvall (Facebook @RobertDuvallOfficial)

O ator Robert Duvall, conhecido especialmente por seus papéis em O Poderoso Chefão e Apocalypse Now, morreu na noite do último domingo, 15, aos 95 anos. Ele estava em sua casa em Middleburg, no estado norte-americano da Virginia.

A morte foi anunciada por sua esposa, Luciana Duvall. A causa não foi revelada. "Ontem, nos despedimos do meu amado marido, querido amigo e um dos maiores atores da nossa época. Bob faleceu pacificamente em casa, cercado de amor e conforto", escreveu ela em um comunicado.

Duvall fez parte de uma geração de atores que marcou o cinema, ao lado de nomes como Robert De Niro e Gene Hackman. Ele foi indicado sete vezes ao Oscar, vencendo uma vez por seu papel em A Força do Carinho, faroeste de 1983 dirigido por Bruce Beresford.

"Sua paixão pelo seu ofício só era igualada pelo seu profundo amor pelos personagens, por uma boa refeição e por ser o centro das atenções. Em cada um dos seus muitos papéis, Bob dedicou-se totalmente aos seus personagens e à verdade do espírito humano que eles representavam. Ao fazê-lo, ele deixa algo duradouro e inesquecível para todos nós. Obrigado pelos anos de apoio que demonstraram ao Bob e por nos darem este tempo e privacidade para celebrar as memórias que ele deixa para trás", completou Luciana.

Nascido em San Diego, na Califórnia, Duvall chegou a servir ao Exército dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia, na década de 1950. Quando retornou, passou a estudar teatro em Nova York, onde teve aulas com Meisner Sanford, famoso professor de atuação e criador da Técnica Meisner.

Duvall ganhou notoriedade ao interpretar Boo Radley em O Sol é para Todos, de 1962, filme que recebeu oito indicações ao Oscar. Nos anos seguintes, ele se consolidou em Hollywood, participando de filme como Caminhos Mal Traçados (1969), de Francis Ford Coppola, e THX 1138 (1971), de George Lucas.

Em O Poderoso Chefão, ele interpretou Tom Hagen, conselheiro e advogado do mafioso vivido por AL Pacino. Já em Apocalypse Now, ele viveu o Tenente Coronel Bill Kilgore. Ambos os trabalhos lhe renderam indicações ao Oscar.

Duvall também teve papéis marcantes na TV, em séries como Além da Imaginação, Os Pistoleiros do Oeste e Rastro Perdido. Ao longo da carreira, ele recebeu cinco indicações ao Emmy, vencendo duas delas.

Seu último trabalho como ator foi em O Pálido Olho Azul, de 2022. Ele também foi diretor dos filmes O Apóstolo (1997), O Tango e o Assassino (2002) e Cavalos Selvagens (2015).

ROBERT DUVALL/MORTE
Cultura
