Morre Renato Vargas, conhecido pela série O Som do Barzinho

Morreu na madrugada desta quinta-feira (4), aos 66 anos, vítima de câncer no pâncreas, o cantor e violonista carioca Renato Vargas, que ficou famoso pela série de CDs O Som do Barzinho. A morte foi confirmada pelos familiares do cantor no Instagram oficial do artista.

A série teve uma sequência de cinco volumes lançados entre 1998 e 2001 e rendeu a Renato Discos de Ouro e de Platina, concedidos pela Associação Brasileira de Produtores de Discos (ABPD) a títulos com vendas superiores a 100 mil e a 250 mil cópias, respectivamente.